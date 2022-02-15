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3名涉洛市一系列武裝搶劫嫌犯被捕　都是青少年

洛杉磯訊
19歲的Jeremy Hays已被捕。（比佛利山警局圖片）
19歲的Jeremy Hays已被捕。（比佛利山警局圖片）

警方15日消息，三名嫌犯因涉嫌在比佛利山及周邊城市實施一系列武裝搶劫案而被捕，而另有四名嫌犯仍然在逃尚未被捕。根據警方公布的消息，三名被捕嫌犯都還是十多歲的青少年。

比佛利山警局的偵探和特警11日在河濱縣海梅特市（Hemet ）、班寧市（Banning）和溫徹斯特（Winchester）執行了逮捕令行動，逮捕了19歲的Jeremy Hays、19歲的Ronald Christopher Mendez-Cantu Jr.，和一名未透露姓名的15歲男孩。據比佛利山警局稱，據信這幾名嫌犯對2021年在比佛利山和南加其他城市發生的一系列武裝搶劫案負責。

當局在搜查他們的住所時，發現了幾件據稱將嫌犯與犯罪行為聯繫起來的證據，其中包括一把被非法改裝為全自動的半自動手槍。三人現因涉嫌搶劫和串謀搶劫而入獄，保釋金為10萬元。

警方對搶劫案的調查顯示，還有另外四名相關嫌犯，目前仍在逃。警方對這四人發出逮捕令，包括海梅特市的21歲Darrell Skakhan Hollawayne, Jr.、19歲的Mahmoud Fathi Salah、溫徹斯特的20歲Desmond Jay Hines，和茉莉塔市（Murrieta）20歲的Dmari Josiah Beed。雖然嫌犯都相當年輕，但警方表示，他們應該被視為武裝和危險的。

任何了解線索的民眾都應撥打舉報熱線310-288-2656，或聯繫值班指揮官310-285-2125。匿名舉報，可撥打止罪熱線800-222-8477，或在線提交線索平台lacrimestoppers.org。

警方發現涉案手槍。（比佛利山警局圖片）
警方發現涉案手槍。（比佛利山警局圖片）
警方發現涉案手槍。（比佛利山警局圖片）
警方發現涉案手槍。（比佛利山警局圖片）
19歲的Ronald Christopher Mendez-Cantu Jr.已...
19歲的Ronald Christopher Mendez-Cantu Jr.已被捕。（比佛利山警局圖片）
在逃嫌犯。（比佛利山警局圖片）
在逃嫌犯。（比佛利山警局圖片）
在逃嫌犯。（比佛利山警局圖片）
在逃嫌犯。（比佛利山警局圖片）

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