3名涉洛市一系列武裝搶劫嫌犯被捕　都是青少年

19歲的Jeremy Hays已被捕。（比佛利山警局圖片）

警方15日消息，三名嫌犯因涉嫌在比佛利山 及周邊城市實施一系列武裝搶劫案而被捕，而另有四名嫌犯仍然在逃尚未被捕。根據警方公布的消息，三名被捕嫌犯都還是十多歲的青少年。

比佛利山警局的偵探和特警11日在河濱縣海梅特市（Hemet ）、班寧市（Banning）和溫徹斯特（Winchester）執行了逮捕令行動，逮捕了19歲的Jeremy Hays、19歲的Ronald Christopher Mendez-Cantu Jr.，和一名未透露姓名的15歲男孩。據比佛利山警局稱，據信這幾名嫌犯對2021年在比佛利山和南加 其他城市發生的一系列武裝搶劫案負責。

當局在搜查他們的住所時，發現了幾件據稱將嫌犯與犯罪行為聯繫起來的證據，其中包括一把被非法改裝為全自動的半自動手槍。三人現因涉嫌搶劫和串謀搶劫而入獄，保釋金為10萬元。

警方對搶劫案的調查顯示，還有另外四名相關嫌犯，目前仍在逃。警方對這四人發出逮捕令，包括海梅特市的21歲Darrell Skakhan Hollawayne, Jr.、19歲的Mahmoud Fathi Salah、溫徹斯特的20歲Desmond Jay Hines，和茉莉塔市（Murrieta）20歲的Dmari Josiah Beed。雖然嫌犯都相當年輕，但警方表示，他們應該被視為武裝和危險的。

任何了解線索的民眾都應撥打舉報熱線310-288-2656，或聯繫值班指揮官310-285-2125。匿名舉報，可撥打止罪熱線800-222-8477，或在線提交線索平台lacrimestoppers.org。