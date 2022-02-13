職業美足重頭戲超級盃13日洛市登場 球迷熱情高漲

有體育餐廳打出欣賞超級盃直播噱頭，招攬顧客。（記者啟鉻／攝影）

職業美足NFL超級盃 賽13日在南加州SoFi體育場一爭高下，由洛杉磯 公羊隊（Los Angeles Rams）主場迎戰辛辛那提猛虎隊（Cincinnati Bengals）。公羊隊在第四節比賽結束前的一次驚天達陣逆轉，最終以23：20贏得第56屆超級盃，也是隊史第二座冠軍，時隔23年再度捧杯。賽事吸引大批球迷赴現場觀看，也有很多鐵桿球迷走進直播比賽實況的餐廳、酒吧，導致一些餐廳爆滿，情緒高漲的球迷這時將疫情 拋到一邊。

在南加部分直播比賽實況的餐廳、酒吧，都擠滿了球迷。無論是巴沙迪那市老街，還是內陸坦密庫拉市老城，餐廳和酒吧都有不少球迷觀看直播。他們多數都是洛杉磯公羊隊的球迷，也希望公羊隊獲得比賽冠軍。在聖谷東區一家Wild Buffalo Wings連鎖餐廳，幾近座無虛席。大家邊看球賽邊大啖美食，球迷中不乏華裔年輕人，其中自稱Alex的華裔球迷表示，從橙縣來，與三位朋友到餐廳就餐，也希望體驗觀看超級盃的感覺。他說現場球迷非常熱情，由於大家都完全接種疫苗，所以不懼疫情。

在另一家Luchador酒吧餐廳，業者推出Superbowl Sunday Specials優惠菜單，吸引球迷顧客。不過與球迷爆滿的餐廳相比，這家餐廳顧客不太多，有一家人與親友室內觀看比賽直播的，也有三三兩兩男女球迷在餐廳外展部分一邊就餐，一邊觀看直播超級盃。

部分從外州趕來的球迷，因進不了比賽現場，只好透過在Airbnb訂的民宿觀看比賽直播。在聖谷東區羅蘭岡經營民宿的王女士表示，最近民宿才開始營業，迎接的首批客人就是從外州前來洛杉磯觀看超級盃賽球迷，總計有20餘位，多數是以家庭為單位來的。有一家五口人前來為自己喜歡的辛辛那提猛虎隊加油打氣。僅有三位年輕人是買到現場觀看球賽的門票。不過沒能到現場的球迷也很快樂，他們說，就是來洛杉磯慶祝自己喜歡的球隊獲勝的。

王女士說，外州球迷較比洛杉磯當地居民似乎對疫情相當放鬆、樂觀，也不戴口罩。他們也都表示，一家人都已經完全接種疫苗，不怕被病毒感染。

當天超級盃比賽期間，公路上車輛少了許多，顯示很多球迷在各個不同地點欣賞比賽，享受樂趣。也更希望疫情盡快結束，生活、工作完全恢復正常。