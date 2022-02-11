多位亞裔官員為洛杉磯市長候選人德利昂背書

多名亞裔民選官員為德利昂（右下方）背書。（視頻會議截圖）

包括前加州 財長江俊輝在內的多名亞裔 民選官員，在11日的線上會議為德利昂（Kevin de León）競選洛杉磯 市長背書。而強調自己有亞裔血統的德利昂，表示自己任市議員期間做了大量緩解遊民的工作，而若是當選，遊民、公共安全、重振經濟等，都會是他的首要議題。

江俊輝表示自己認識德利昂多年，時任州參議員的德利昂會主動聯絡請教他如何搭建一個計畫給加州人提供經濟幫助，當時的草案就是現在的退休儲蓄計畫CalSavers。他表示，德利昂是一個平易近人，而且願意接納意見的人，他當時有一些不同意的地方，於是給德利昂提出不同看法，而德利昂都會虛心接受，回去繼續鑽研想出一個解決方案。江俊輝表示自己支持德利昂，為其背書，因為深知他是一個踏實工作的人，而不是一個天天在社交媒體上說空話的政客。

加州49區眾議員候選人、洛杉磯社區學院學區理事方樹強表示，自己認識德利昂20多年了，並回顧德利昂還在任州眾議員的時候，就推動排華法案道歉案。爾灣市議員金太美（Tammy Kim）也表示，德利昂早在任加州參議員時就開始代表韓國城，她希望韓裔社區和她一起支持德利昂。

前州參議員Warren Furutani表示，德利昂和亞裔關係密切，在過往的職位以及現在的市議員期間，代表了韓國城、華埠、泰國城、小東京、菲律賓城、小孟加拉等亞裔聚居社區。他說自己最近看新聞發現，別的候選人大多都在說自己將要做什麼，而德利昂卻有一大堆已經完成的政績，而他才在洛市議會兩年而已，德利昂不是一個光說不做的人。

德利昂感謝來自亞裔社區的民選官員們的支持，他表示自己出生在洛市中心，有華裔血統，母親作為一個只有三年級文化水平的移民將他拉扯大，他知道洛市普通百姓是如何打著三份工，辛苦支付每個月房租，給家人提供食物的。他希望洛杉磯不是一個只給富人機會的城市。他也希望洛市是一個不容仇恨存在的城市，當他看到亞裔耆老、祖父祖母們被攻擊，「攻擊亞太裔社區，就是攻擊我」。他還承諾願作社區在市政廳裡的聲音。

當問及當選後的首要議題，他表示遊民危機排在首位，其次是公共安全。「每個洛杉磯人都值得享受乾淨、安全的街道」。他表示任市議員期間收容了自己選區內的大量遊民，建了多處收容所還買了兩處酒店，以及小屋子計畫等。他表示自己曾親自訪問了許多遊民，其中九成都表示非常樂意住進政府提供的庇護設施。因此他認為緊急迅速的收容是最有效的，這對社區居民、小商家、遊民等多方來說，都是多贏的，他還說自己去年可能是全美國收容遊民最多的民選官員。對於公共安全，他強調亞裔社區的安全尤為重要。最後表示可負擔住房、重振經濟等，也都是他想要著重解決的問題。