洛縣特別選舉：華裔眾議員候選人籲選民盡快做通訊投票

國會眾議員趙美心（Judy Chu）（右）、加州上訴委員會委員伍國慶（Mike Eng）（左）支持加州49區眾議員民主黨華裔候選人方樹強（Mike Fong）（中）。 （方樹強辦公室提供）

加州 49區眾議員 民主黨華裔候選人方樹強（Mike Fong），6日提醒該區的亞太裔 (AAPI) 選民盡快通過通訊郵件，在2月15日的特別選舉完成投票 。49區擁有極高比例的華裔人口，華裔選民的支持對方樹強是否當選至關重要。

方樹強說，「投票是民主進程中最重要的權力，2月15 這次選舉，我敦促聖蓋博地區的選民儘快通過郵件投票，郵寄投票既簡單又安全。這次選舉，我很榮幸得到聖蓋博地區領導人和居民的支持，我是民主黨候選人，不管你的黨派是什麼，都可以在這次選舉中投票給我。 作為您的眾議員，我將傾聽居民的聲音，並回應我們地區的需求。努力改善學校、擴大獲得優質醫療保健的機會、確保社區安全，減少無家可歸者，並促進地方的經濟增長，最重要的是，我將會是一個平易近人的代表。」

本次特別選舉旨在選舉原加州49區眾議員周本立（Ed Chau）的繼任者，周本立獲得加州州長紐森任命為洛杉磯縣高等法院法官，其遺缺將透過2月15日的選舉補上。民主黨與共和黨分別派出代表角逐席位，方樹強也確認了這場選舉是他和共和黨候選人布林克的對決。

目前洛杉磯縣選務處已通過郵寄方式向該眾議員選區的選民發送通訊選票，選票需要在2月15日（星期二）選舉日之前蓋上郵戳寄回。，加州第49選區包括阿罕布拉市、聖蓋博市、亞凱迪亞市、聖瑪利諾市、蒙特利公園市、羅斯蜜市、蒙地貝婁市（部分）、艾爾蒙地市（部分）、南艾爾蒙地市（部分）、天普市等城市。

選民可以按照簡單步驟投票給方樹強，首先在選票上找到方樹強的名字，用黑色或藍色的筆在相應的圓圈上投票給方樹強。投票後沿折痕折疊選票，將選票放入回郵信封，密封回郵信封後，在信封背面簽名、註明日期並寫下投票人的地址（郵費已付）。最後將選票放入郵局的郵筒或是任何合法的投票所的箱子，選票須有選舉日當天或之前的郵戳。

如有任何問題，方樹強敦促選民可訪問他的競選網站www.MikeFong.org/Vote，或致電 (626) 325-8998聯繫他的競選辦公室。