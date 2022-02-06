洛杉磯2女學生上學途中被歹徒兇狠搶劫 視頻全錄

案發時間是2月2日上午7時20分，案發地點在梅爾羅斯大道 7600 街區。（監控截屏）

洛杉磯 市時尚區梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）2月2日（周三）早上，兩名學生在上學途中遭到搶劫，搶劫過程中嫌疑人毆打女學生，並抓住她們的頭髮拖倒在地，監控錄像捕捉到了搶劫的整個過程。

影音來源：洛市警局／記者邵敏後製

洛杉磯市警察局 （LAPD）在新聞發布會上說，案發時間是2月2日上午7時20分左右，案發地點在梅爾羅斯大道 7600 街區。當時兩名女學生正在步行上學的路上，兩名嫌疑人從後面接近女孩並實施搶劫。

從監控視頻中可以看到，兩名身穿深色衣服、背雙肩包的女學生正走在路上，此時兩名淺色上衣的嫌疑人相繼快步跟上，之後另外兩名嫌疑人也出現在畫面中。

警方表示，搶劫過程中嫌疑人毆打女學生，要求她們交出手機 ，並抓住她們的頭髮拖倒在地，直到得到手機的解鎖密碼。畫面中可以看到女學生被抓著頭髮，雙手作揖求饒。案發現場附近的一名目擊證人見證了搶劫過程，並撥打電話報警。

警方說，由於擔心自身安全，受害女學生服從並允許嫌疑人拿走手機。兩名嫌疑人得手後，與另外兩名把風的嫌疑人一起乘車逃離，向南行駛。兩名受害女學生的身分、年齡信息目前尚未確定。

洛市警局發布監控視頻，請求公眾幫助尋找搶劫案的嫌疑人。嫌疑人的車輛被描述為一輛黑色轎車，車窗有顏色。第一名嫌疑人被描述為一名18歲的黑人 女性，身穿灰色運動衫和藍色牛仔褲。第二名嫌疑人僅被描述為一名黑人女性，第三和第四名嫌疑人僅被描述為黑人男性。

任何有信息的人請致電 213-922-8217 聯繫負責搶案的偵探，非工作時間或周末，致電 1-877-527-3247。希望保持匿名者可撥打止罪熱線 1-800-222-8477，也可以訪問 www.LAPDONLINE.org，點擊“webtips”並按照提示進行操作。