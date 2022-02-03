視頻全記錄：家庭治療師毆打虐待特殊兒童

Yuen襲擊後檢查對方是否有明顯損傷。（KTLA5）

東洛杉磯 一名患嚴重自閉症的16歲少女，去年遭受一個家庭行為治療師毆打，視頻拍下了虐待過程，怵目驚心。代表受害者家庭的律師周一已向洛縣 高等法院提起相關訴訟。

該訴訟針對行為治療師 Kevin Yuen 及其雇主加州 兒科與家庭服務 (CAL-PEDS) ，原告律師認為，被告疏忽了保護客戶的責任。受害者是一名不會說話的16歲女孩Marcela Verdugo，患有Dandy Walker畸形綜合徵、嚴重自閉症等，她一直通過 CAL-PEDS 接受家庭行為治療。

襲擊發生時，Yuen已經擔任受害者的行為治療師約18 個月。受害者母親注意到女兒脖子和背部有瘀傷，並在一次兩小時的行為訓練中，目睹治療師咄咄逼人地抓住女孩手臂。母親還注意到每當治療師到來時，女兒的行為就會發生變化，例如退縮、掩飾自己。出於對女兒安危及行為異狀的擔憂，受害人母親在客廳安裝了一台隱藏式攝像機，以記錄治療師和女兒之間的互動，2021年6月14日的一次行為治療上，攝像機拍下了治療師Yuen對女孩身體攻擊的視頻。

視頻顯示，Yuen和受害者坐在沙發上做行為訓練，他多次襲擊女孩的臉，襲擊後還檢查對方是否有明顯損傷。

「第一次看到視頻時，我非常震驚、生氣並感到憤怒。」受害者律師在新聞稿中寫道，「Yuen用左拳打女孩右側臉，然後檢查她的臉是否有痕跡，當女孩害怕想從他身邊退開時，Yuen又用力抓她的腰，捏她的皮膚。期間Yuen還檢查自己的拳頭，是否有跡象表明曾毆打女孩，之後他繼續進行行為治療，就像什麼都沒發生一樣。」

Yuen已於 2021 年 6 月 24 日被捕，並被刑事指控一項危害兒童的重罪，和一項以可能造成重大身體傷害的方式襲擊他人的重罪。這些指控後來減為一項危害兒童的輕罪，Yuen被判處四年緩刑，以及完成為期 52 周的虐待兒童治療計劃，並在緩刑期間不得從事兒童服務工作。

被害人家庭目前對 Yuen 和 CAL-PEDS 提起民事訴訟。根據訴訟，由於Yuen的身體虐待和攻擊性行為，受害者遭受了嚴重和永久性的傷害，他們正在為過去和未來的痛苦，以及治療帶來的經濟損失索取賠償。

CAL-PEDS在一份電子郵件聲明中指出，「我們近40年的業務中從未發生過這樣的事件， 看到視頻時非常震驚，立即解僱這名員工，我們正在與執法部門充分合作。」