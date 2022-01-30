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太空梭永久停放洛杉磯 當年沿路砍400棵樹

中央社／洛杉磯31日專電
美國洛杉磯的加州科學中心停放著2011年退役的奮進號太空梭。中央社
美國洛杉磯的加州科學中心停放著2011年退役的奮進號太空梭。中央社

洛杉磯市中心南邊的博覽會公園（Exposition Park）停放著一架78公噸的退役太空梭奮進號（Endeavour），10年前落腳此處時，沿途穿越洛杉磯街頭，一路砍了400多棵樹。

奮進號自1992年起執行25次任務，2011年最後一次任務後退役，這個時間點也代表著美國太空梭計劃（Space Transportation System）落幕，日後轉而使用獵戶座太空船（Orion）作為新一代的太空飛行工具。

影片來源：YouTube

退休後的奮進號太空梭在過去10年來，成為加州科學中心（California Science Center）的駐館明星。2012年這艘龐然大物在洛杉磯國際機場（LAX）落地，運用地面機具拖載，一路穿越洛杉磯街道、行經主要景點，民眾沿街觀看。

當年奮進號由一架波音747客機搭載，從北加州的愛德華空軍基地起飛，抵達洛杉磯之後在機場停留3週，再使用大型機具拖載，以時速3公里的緩慢速度，花兩天時間走過高速公路、市區街道，最終抵達加州科學中心。

加州科學中心是一處以科學教育為目的的博物館，奮進號太空梭進駐後，使這裡除了是學校校外教學目的地之外，也是觀光客到此一遊的熱門景點。

奮進號的永久停放處有如一個停機棚，四周設置文字與影音介紹奮進號的一生，也是美國從1981年開始30年太空梭時代的一個縮影。

展場一角播放影片，回顧2012年10月，奮進號太空梭從機場一路緩慢行進到加州科學中心的19公里路程。龐大的太空梭機身為了從陸面穿越街頭，部分道路寬度不夠，必須砍掉400棵路樹。

根據當年報導，洛杉磯市政府同意加州科學中心砍樹，好讓太空梭通過，也承諾每砍一棵樹就會補種兩棵。

美國洛杉磯的加州科學中心展示退役的奮進號太空梭，用影像介紹2012年太空梭從地面...
美國洛杉磯的加州科學中心展示退役的奮進號太空梭，用影像介紹2012年太空梭從地面運送，穿越洛杉磯街道的情景。中央社

太空 洛杉磯國際機場 加州

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