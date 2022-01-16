我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「約克維奇可以抬頭挺胸回國」 塞國總統批澳洲羞辱自己

德州猶太教堂4人質遭脅持案 凶嫌是英國籍公民

Netflix調漲訂閱觀看費用 每月最低10元最高20元

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
Netflix將再次調漲北美地區費用，標準訂閱版本將調升1.50元至每個月15.50元美金。(pexels)
Netflix將再次調漲北美地區費用，標準訂閱版本將調升1.50元至每個月15.50元美金。(pexels)

離上一次調漲訂閱觀看費用才不到一年半，Netflix將再次調漲北美地區費用。標準訂閱版本將調升1.50元至每個月15.50元美金。加拿大地區則為每月16.50加元。美國最貴的訂閱版本則調漲2元至每月20元。而最便宜版本目前訂為每月10元。這項政策於1月14日 (周五) 生效。

有關調漲費用事宜，民眾將收到由Netflix寄出的電郵通知，應用程式上也會給予告知。Netflix此舉可能引發部分民眾取消訂閱，不過目前它仍是美國最多人使用的線上串流頻台。而其他像是HBO Max及Disney+等串流頻台近期的訂閱人數及知名度持續在增加。

Netflix全球共2億1350萬名訂閱用戶，其中有7400名用戶為美國及加拿大用戶。而北美地區串流頻台相當競爭的情形下，Netflix只能調漲費用，尤其Netflix為了創作更多新內容搶客戶，更是耗費不少資金。目前Netflix不只投資在電視劇及電影，近期更大量投資在電玩遊戲上，開創不同市場追求成長。

Netflix在放出公布調漲費用消息之後，當天 (周五) 的股市收盤比開盤高6.49元，漲1.3%至一股 (share) 為525.69元。該公司第四季財務報表已於周四(13日)公布。

Netflix 投資 加拿大

上一則

疫苗一針難求 費九牛二虎之力預約 華人區多要等2周才打

下一則

加州抵押貸款減免計畫為房主提供幫助償還逾期款項

延伸閱讀

2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮

2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮
席琳狄翁身體健康仍未恢復 北美巡演宣布取消

席琳狄翁身體健康仍未恢復 北美巡演宣布取消
娛樂／IMDb 2021最吸睛劇集《汪達幻視》排第一

娛樂／IMDb 2021最吸睛劇集《汪達幻視》排第一
李政宰「魷魚遊戲」抵制金球獎 跟隨Netflix拒出席

李政宰「魷魚遊戲」抵制金球獎 跟隨Netflix拒出席
Netflix糗了 李奧納多專線撥通 居然是「色情電話」

Netflix糗了 李奧納多專線撥通 居然是「色情電話」
「魷魚遊戲」抵制金球獎 李政宰跟隨Netflix不出席

「魷魚遊戲」抵制金球獎 李政宰跟隨Netflix不出席

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
疫情之下活久見，有人直接在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

2022-01-10 19:51
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法滙款業務的中國公民宋志立（左）和王殿偉。（聯邦檢察官辦公室）

兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

2022-01-14 14:06
一名滑雪愛好者在太浩湖地區的暴風雪中失踪多日，8日遺體在居民區附近被找到。（美聯社）

加州滑雪者暴風雪中失踪 六天搜尋找到時已身亡

2022-01-09 13:53
玫瑰花車遊行媒體站台上擠滿了來自各大媒體的記者。（記者邵敏／攝影）

玫瑰花車遊行爆感染 多名華人記者中招 打加強針也感染

2022-01-09 18:18

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水

影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水
搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵