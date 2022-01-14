兩英國客夜遊西好萊塢 被搶手錶現鈔隨身包

兩名英國遊客在西好萊塢遭搶劫。（KTLA）

兩名英國 遊客14日凌晨離開西好萊塢一家夜店時，被兩名劫匪搶走手錶、隨身包及現鈔。遊客表示，沒想到在洛杉磯 只停留一晚就遭遇搶劫。

這起持槍搶劫案發生在14日晨約2時45分，位於西好萊塢北LA Cienega大道961號（961 N. LA Cienega Blvd.）。洛縣警局表示，兩名劫匪穿著連帽衫走近兩名受害者，其中一名劫匪持槍。劫匪搶走兩塊錶、一個隨身包以及數目不詳現鈔後跑走。

其中一名受害者桑德斯 （William Saunders）說，他與朋友剛剛離開夜店，在等待Uber時遭遇搶劫。他說「兩名劫匪頭上兜帽拉得很緊，幾乎看不到臉，突然跳過來抓住我們。其中一名劫匪持手槍，指著我們的頭，威脅交出手錶、包和現鈔」

他將手錶扔到地上，隨後推開劫匪跑進附近一家餐館。他的朋友與劫匪發生衝突，劫匪將朋友的隨身包扯下並奪走手錶後跑走。

KTLA記者獲得手機拍攝一段視頻，顯示穿連帽衫劫匪搶走一名男子隨身包後，與另一名劫匪跑走。桑德斯表示「我們從英國來旅遊，在洛杉磯停留一晚就遭到搶劫」，他又說「先前從未接觸過槍，更不用說劫匪用槍指著我的頭，說實話，案發時我還以為要丟掉性命了。」