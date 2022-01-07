賈斯康的幕僚長起訴阿蘇薩警局錯誤逮捕侵犯公民權

賈斯康的幕僚長Iniguez起訴阿蘇薩警局錯誤逮捕他侵犯了公民權利（Getty Images）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康的幕僚長（chief of staff）6日對阿蘇薩市（Azusa）提起聯邦訴訟（federal lawsuit），指控該市警察 在上個月錯誤地逮捕他並侵犯了個人公民權利。

36歲的伊尼格斯 (Joseph Iniguez) 於12月11日因涉嫌在公共場合醉酒而被捕，此前不久警方在午夜前攔下了他的未婚妻駕駛的一輛汽車 。在訴訟公開前幾個小時，Azusa警方發布了幾頁文件，以回應《洛杉磯時報》提出的公共記錄要求。在文件中，一名警員聲稱伊尼格斯的眼睛「佈滿血絲」，並在停車期間干擾警察的行為時說話含糊不清。

然而上個月接受《洛杉磯時報》採訪時，伊尼格斯聲稱他沒有做錯任何事，並表示這次逮捕是不當的。他辯稱，根據加州法律，公共場所醉酒的罪名必須是醉得無法照顧自己。他還說，自己在現場拍攝照片是因為警察沒有佩戴隨身相機，並聲稱逮捕是為了報復他拍攝這次遭遇。但是，他拒絕向《洛杉磯時報》發布這次遭遇的鏡頭。

根據警方的報告，警察最初攔住了伊尼格斯的車，因為當時他的正在開車的未婚妻在東Alosta大道 900 街區非法掉頭（illegal U-turn）駛入一間麥當勞商店。實施逮捕行動的警員，在文件中僅被確認為「馬丁內斯」（Cpl.R.Martinez），他說走近這輛汽車時聞到了酒味。據報導，他問伊尼格斯的未婚妻他是否喝酒了？伊尼格斯回答說，「他是造成這種氣味的原因，他喝了幾種酒精飲料」。

該警員在報告中寫道，「伊尼格斯開始質疑我並提供法律建議。 我告訴伊尼格斯，我沒有和他說話，我正在和司機說話，並試圖確定他的清醒程度。但是，「伊尼格斯繼續干擾我的交通站點。」

這名警官威脅要以「公共場合醉酒」的名義逮捕 Iniguez，因為他承認他一直在喝酒。最終，該警員表示，由於伊尼格斯不斷干預，他給司機戴上了手銬，然後將伊尼格斯逮捕。報導中寫道，「我可以看到他 [Iniguez] 的眼睛佈滿血絲和水汪汪的，他說話含糊不清，他的呼吸和身體散發出強烈的酒精飲料氣味，他承認喝了酒精飲料，他沒有聽從警官的命令。」

警員後來確定，伊尼格斯的未婚妻的血液酒精含量低於法定駕駛限制，他後來被釋放了沒有發生任何衝突。Azusa警察工會主席威金斯（C.J.Wilkins）說，他直接與實施逮捕的警員交談過，他相信如果不是因為他所說的伊尼格斯的「好戰」（belligerent）行為，這起事件只不過是一次交通傳票。