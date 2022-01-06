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國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

本報記者／洛杉磯報導
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

海外中國人現在想回中國大概要等冬奧會結束了！中國國際航空公司6日宣布，洛杉磯北京的CA988航班將從1月9日到2月27日熔斷近3個月，八個航班全部取消。有華人6日從佛羅里達上了去洛杉磯的飛機，準備從洛杉磯飛北京，落地才知道CA988航班已經熔斷了。

國航CA988航班在6日突然宣布將熔斷1月9日、 16日、23日和30日，以及2月6日、18日、20日和27日的航班。這意味著從1月和2月期間將沒有飛機從洛杉磯飛往北京。原因是飛機上確診人數太多，觸發大熔斷。根據中國的熔斷標準，五至九人確診為小熔斷，十至29人為大熔斷，會在入境後的第四周起暫停運行四周。

消息傳出哀嚎一片，其實早在幾天前，國航CA988航班上確診人數就已觸發大熔斷，但沒想到熔斷來得那麼快，且會跨越兩個月的時間。一些機票票務業者6日忙到不行，電話不斷，因為幫客人改簽機票。更慘的是有人剛上去佛羅里達飛往洛杉磯的飛機就受到了1月9日機票取消的消息，也下不來飛機，只能洛杉磯一日遊回家了。國航這個熔斷消息給的太晚了，白花了機票錢。

機票業者嚴先生因為每日關注航班中國目的地城市的確診人數，大概預測到哪個航班會熔斷，在消息出來前就改好了。他表示，洛杉磯出發的航班越來越少，像國航洛杉磯飛深圳的航班現在雖然沒有正式熔斷，但也基本上3月前都沒有航班了。南航每周日從洛杉磯飛廣州的航班預計也會熔斷四周。

也有網友調侃說，國航CA988首個恢復的航班能起飛時，正好冬奧會已結束了，完美跨越了春節和冬奧會。言下之意，別回來過年也別回來看冬奧會。

根據知情人士表示，最近中國政府一系列熔斷和雙檢測新政策主要是因為Omicon變種傳播速度太快，等這波疫情環節，過了冬奧會應該會增加航班。

洛杉磯 北京 檢測

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