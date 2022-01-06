科比遺孀告洛杉磯縣 索數百萬感情傷害賠償

科比遺孀瓦妮莎聲稱，她先生和其他人的墜機現場照片被洛杉磯縣消防員和其他人員向公眾分享，她遭受了嚴重情緒困擾，尋求數百萬元賠償。（NBC）

洛杉磯 縣的一名律師6日表示，將在法庭上證明洛杉磯縣人員沒有將在NBA傳奇人物科比（Kobe Bryant）及其女兒和其他七人直升機墜毀現場拍攝的照片與公眾分享。

5日，聯邦法官駁回洛杉磯縣要求取消科比遺孀瓦妮莎提起訴訟動議的請求。該動議尋求數百萬元的賠償，瓦妮莎聲稱，她先生和其他人的墜機現場照片被洛杉磯縣消防員和其他人員向公眾分享，她遭受了嚴重的情緒困擾。

在5日晚間的一份書面裁決中，洛杉磯聯邦法官John F. Walter表示，大量的事實需要在法庭上講明白，因此瓦妮莎提起訴訟將會繼續進行。在最近的一份聲明中，瓦妮莎說，照片給她帶來了巨大的痛苦和困擾。

而洛杉磯縣在11月的駁回動議中辯稱，瓦妮莎的情緒困擾是基於其“假設性傷害”，因為這些照片從未公開傳播過，她也從未見過那些照片。洛縣 代表律師表示，他們將在法庭上證明這一點。

預審聽證會定於2月4日在洛杉磯聯邦法庭舉行，正式審判開庭日為2月22日。

科比的律師聲稱，科比和他女兒遺體的特寫照片至少在洛杉磯縣警察 局傳了28個部門和十幾名消防員。

而洛杉磯縣代表律師辯稱，無可爭議的是，這些被投訴的照片從未出現在媒體、互聯網或大規模公開傳播，因此科比遺孀的擔心不構成投訴追責要求賠償的理由。

科比遺孀則指控洛杉磯縣警察局和消防局兩大部門拍攝和分享2020年1月26日飛機失事現場照片侵犯了她的權利。她的指控之一是洛縣警察局局長維拉紐瓦，聲稱他下令員警刪除可能從墜機現場拍攝的照片是為保護自己。原告在訴狀中表示，警長維拉紐瓦在墜機事件發生後曾說，拍攝和分享那些圖像是「瘋狂的」、「不恰當的」和「令人作嘔的」，要求停止。

而洛縣代表律師表示，維拉紐瓦警長作證說，他在第一時間告訴他的工作人員刪除照片以確保不會分享，以避免對受害者家庭造成額外傷害。根本不是為了消除所謂「證據」。

維拉紐瓦警長表示，他說話在先，根本沒有想到六個月後會被起訴，太荒謬了。