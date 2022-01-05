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洛縣第一區新設四個檢測站增強控制病毒傳播

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (左二)5日宣布在該區開設四個新的臨時 COVID-19 測試站點。（蘇麗絲辦公室）
洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (左二)5日宣布在該區開設四個新的臨時 COVID-19 測試站點。（蘇麗絲辦公室）

洛杉磯縣第一區政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis) ，5日宣布在該區開設四個新的臨時 COVID-19 測試站點：東洛杉磯的Centro Estrella、鮑德溫公園（Baldwin Park）的摩根公園、南艾爾蒙地（South El Monte）社區中心和拉朋地（La Puente）社區中心，這些測試點毗鄰亞裔社區方便華人檢測

自 COVID-19 大流行開始以來，特別是最近Omicron急速傳染，東洛杉磯第一區出現了大量病例。該區的許多居民都是維持社區日常生活的必要員工，他們生活在擁擠的住房條件下，幾乎無法獲得醫療保健。這些新的檢測點將通過識別需要隔離和接受醫療護理的個人，來幫助減緩 COVID-19在第一區的傳播。

位於東洛杉磯的 Centro Estrella 和位於鮑德溫公園的摩根公園的新測試點將與社區救濟組織CORE合作。Centro Estrella的測試站點（4701 East Cesar E Chavez Ave, Los Angeles, CA, 90022）將於 1 月的每周四從上午 10 點到下午 4 點開放。摩根公園 (4100 Baldwin Park Blvd, Baldwin Park, CA 91706) 的測試站點將在 1 月的每周五上午 10 點至下午 4 點開放。在這些地點接受測試不需要預約或身份證。

South El Monte 社區中心和 La Puente 社區中心的新測試點與整體測試解決方案（Total Testing Solutions，TTS）合作。位於南艾爾蒙地市政中心 (1530 Central Ave, South El Monte, CA 91733) 的測試點將於周一至周四開放，從 1 月 6 日開始運營，時間為上午 8:30 至下午 4:30。拉朋地社區中心 (501 Glendora Ave, La Puente, CA 91744) 的測試點將於 1 月 6 日星期四和 1 月 7 日星期五上午 9 點至下午 4 點開放。拉朋地的測試點將於下周搬遷至工業市的工業博覽中心（Industry Expo Center），並將定期為居民提供服務。去這些地點檢測，最好預約但不是必須的。居民可以訪問 totaltestingsolutions.com預約或在這些網站上獲取更多信息。

許多其他免費檢測點遍布洛杉磯全縣，居民可以訪問 covid19.lacounty.gov/testing了解自己住家附近檢測站點的信息。測試是免費的，不需要醫療保險證明。

洛杉磯縣COVID-19 測試站點遍布全縣為民眾檢測。（蘇麗絲辦公室）
洛杉磯縣COVID-19 測試站點遍布全縣為民眾檢測。（蘇麗絲辦公室）

檢測 洛杉磯 艾爾蒙地

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