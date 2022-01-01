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疫情陰影下的玫瑰花車遊行 少見華人遊客面孔

記者邵敏／巴沙迪那報導
亞凱迪亞市高中軍樂隊參加玫瑰花車大遊行。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市高中軍樂隊參加玫瑰花車大遊行。（記者邵敏／攝影）

新年第一天，洛杉磯縣巴沙迪那市的玫瑰花車遊行疫情以來重新回歸，但當天現場很少見到華人遊客的面孔。不少華人表示，因最近感染病例激增，就盡量避免去人群聚集的地方湊熱鬧，但也有華人與眾閨蜜相約，早早趕到現場慶祝盛事。

影音來源：記者邵敏

華人林小姐1月1日一早與朋友相約觀看玫瑰花車遊行，她們分別來自聖蓋博（San Gabriel)、芳塔那（Fontana）、西柯汶那（West Covina)等各城市，並在當天凌晨三四點就從家中出門。

對玫瑰花車遊行的重返，林小姐十分興奮，她說這是舉國盛事，去年因疫情沒有進行非常遺憾，今年一定要來參加，並表示自己已接種疫苗加強針，感覺比較安全，哪怕不幸感染也不會重症，因此沒有太大顧慮。

亞凱迪亞市高中10年級華裔學生Linda Wang，擔任此次亞市高中軍樂隊的大號樂手。 Linda在花車遊行當天表示，為了這一天的表演，她和樂隊同學們準備了將近半年的時間，從未遲到或缺席任何一場訓練。遊行當天，Linda全家也都趕到現場為她打氣，問及是否擔憂疫情，Linda媽媽表示，做好防護，放平心態，不必過慮，相信新的一年疫情會逐漸好轉。

但也有很多華人因疫情取消參加今年的玫瑰花車遊行，當天現場很少見到華人遊客的面孔。聖瑪利諾市（San Marino）的李女士一家，疫情前每年全家都會買票觀看遊行，但面對近日疫情爆發，她猶豫再三後選擇不去現場，而是在家觀看電視直播。

第133屆玫瑰花車大遊行在新年第一天如期舉辦。（記者邵敏／攝影）
第133屆玫瑰花車大遊行在新年第一天如期舉辦。（記者邵敏／攝影）
玫瑰花車大遊行時隔一年後的盛大回歸。（記者邵敏／攝影）
玫瑰花車大遊行時隔一年後的盛大回歸。（記者邵敏／攝影）
本次主題為「夢想，堅信，成就」，向疫情期間在醫護急救和必要行業的工作人員致敬。（...
本次主題為「夢想，堅信，成就」，向疫情期間在醫護急救和必要行業的工作人員致敬。（記者邵敏／攝影）
疫情陰影下的玫瑰花車遊行，少見華人遊客面孔。（記者邵敏／攝影）
疫情陰影下的玫瑰花車遊行，少見華人遊客面孔。（記者邵敏／攝影）
華裔學生Linda Wang表示，為了這一天的表演，她和樂隊同學們準備了將近半年...
華裔學生Linda Wang表示，為了這一天的表演，她和樂隊同學們準備了將近半年的時間。（記者邵敏／攝影）

遊行 疫情 華人

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