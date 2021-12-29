美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

網媒最近熱傳，土耳其飛中國出現25萬人民幣一張的天價機票，美國飛中國的機票雖沒有這麼瘋狂，但與上個月相比，平均價格已至少翻了一番。很多希望回國過年的華人 感慨搶不到機票回不了家，最近因熔斷被取消航班的華人更是紛紛加入搶票隊伍，表示不管價格多少，只要能搶到票就行。

洛杉磯機票業務人士顧彬彬介紹，隨著疫情 發展，一些航空公司降低上座率，一大波航班宣布熔斷，美飛中的機票價格12月中旬就開始直線上漲，經濟艙單程均價很快突破3000美元大關，部分航線 達到5000元。而就在11月，美飛中的經濟艙最低價格是在1800元左右，不到一個月，機票價格上漲一倍。

一方面航班減少，另一方面12月中旬開始回國人員卻在明顯增加，很多留學生放寒假、畢業或簽證即將到期急需回國，同時臨近中國傳統春節，不少華人想趕回中國與家人團聚。除此之外，加入搶票隊伍的人還包括，近日因多家航空公司取消航班滯留在美的客人，他們正在瘋狂尋找回國航線。

顧彬彬說，12月23日晚的搶票場景讓所有業內人士記憶猶新，當天傍晚，舊金山上海航線、達拉斯上海航線1月8日前的航班，還有少量價格在6000元以內的經濟艙，8500元以內的超級經濟艙、15400元以內的公務艙，但在接下來的兩個小時內，經濟艙瞬間售罄，超級經濟艙和公務艙也隨即漲至艙位最高價格。

短時間內需求量急劇增加，加之有限的機票資源，導致搶票之勢愈演愈烈。中國民航局日前公佈最新航班熔斷通知裡也包含部分美中航線，整個1月份，目前已知美中航線取消及熔斷航班已達十多個班次，這些因熔斷取消航班的乘客，如今也被迫加入搶票行列。

顧彬彬說，「原本稀缺的餘票現在愈發魔幻，能夠搶到一張票純粹看運氣，很多之前在意價格的客人，現在已全然不顧什麼艙位，多少價格，只要有票就行。」

回顧2021年，美中航線相對平穩，機票價格也從2020年中的天價，逐漸回歸理性和正常，各大航空公司的官網也都能正常購買機票，但12月接連發生的航班變化，讓華人的回國之路愈發艱難。