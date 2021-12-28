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LAPD公布伯靈頓商場視頻 子彈地面反彈穿入試衣室傷人

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LAPD公布伯靈頓商場視頻 子彈地面反彈試衣室誤殺少女

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
警察進入伯靈頓服裝店內，舉槍攻向嫌犯襲擊地點。（LAPD視頻）
警察進入伯靈頓服裝店內，舉槍攻向嫌犯襲擊地點。（LAPD視頻）

洛杉磯市警局27日公布了23日（上週三）在北好萊塢的伯靈頓（Burlington）商店，開槍打死一名襲擊嫌疑人和誤殺一名14歲試裙子少女的視頻；一名警員向地板上的一名流血的受害者附近開槍，當時嫌疑人正在購物通道的另一端，他的身後就是將更衣區與購物區分隔的一堵牆，當時14歲少女佩拉爾塔（Valentina Orellana-Peralta）和她的母親在那里試穿衣服。

影音：LAPD

視頻顯示，槍擊事件發生在嫌疑人用自行車鎖鏈毆打這名女子之後，警察在幾秒鐘內進行了三輪步槍射擊，其中一名警員衝過一些敦促他放慢速度的同事。

「她在流血！她在流血！」當受害者爬出家居用品的過道時，這名警員尖叫起來。另一位警察同事在尖叫，「等一下，等一下」讓他先不要開槍，但是槍聲響起來了。

24歳的兇嫌洛佩茲 (Daniel Elena-Lopez) 倒在地上，後來被宣布死亡。幾乎同時，附近的更衣室傳來了另一名婦女的尖叫聲——14歲的佩拉爾塔（Valentina Orellana-Peralta）在那里和她的母親試穿衣服。

警方稱，14歲少女佩拉爾塔也被一名警察的子彈擊中，這粒子彈從地面反彈起來，穿過了將更衣區與購物區隔開的一堵牆。截至週一，警局尚未公佈已被解僱的警員姓名。

商店監控視頻顯示，洛佩茲在警察到達之前襲擊了多人包括一名員工，並在自動扶梯底部攻擊了一名顧客。他的行為古怪，拖著一輛自行車繞行商店，並且晃動自行車鎖，讓許多客人感到不安，導致商店開始疏散人群走出大樓。

伯靈頓商店命案視頻由911報警電話、商店監控錄像和警官隨身攝像機視頻等合成，並由洛杉磯市警察局27日發布，作為對這起悲慘案件透明化的一部分，同時引發了輿論對一些警察的憤怒和譴責他們的鎮暴戰術。

視頻提供了清晰的畫面，也吸引國際社會的關注，其中包括在遇害女孩的故鄉智利，她的一位阿姨說，這一天也是家裡遭受重創的日子。

警察射出的一粒子彈從地面反彈，穿過了更衣區一堵牆擊中女孩。（LAPD視頻）
警察射出的一粒子彈從地面反彈，穿過了更衣區一堵牆擊中女孩。（LAPD視頻）
兇嫌洛佩茲中彈倒地後來被宣布死亡。（LAPD視頻）
兇嫌洛佩茲中彈倒地後來被宣布死亡。（LAPD視頻）

警察 洛杉磯 911

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