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亞凱迪亞建遊民小屋 華人兩代針鋒相對

記者丁曙／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞高中十多位學生舉牌「人人應該有住屋」，支持建設遊民住所。（twitter/Becky Chen截圖）
亞凱迪亞高中十多位學生舉牌「人人應該有住屋」，支持建設遊民住所。（twitter/Becky Chen截圖）

近年來洛杉磯縣遊民（Homeless）泛濫成為嚴重的社會問題。2021年3月初，華人社區亞凱迪亞市議會（Arcadia）通過一項決議，擬接受洛縣政府撥款，在該市最南端的Peck Road Conservation Park東面建立一個小屋庇護區（Tiny Home Shelters），可容納幾十名遊民方便集中管理。

此舉掀起軒然大波，引發上百市民（多數是華人）寫信，反對在城市建立遊民居住區。5月16日，數十位華人去提倡該議案的一位市議員家門外抗議，同時也有十多名就讀於亞凱迪亞高中（Arcadia HS）的華裔學生也來到這裡，支持在市內為遊民建居住小房。於是現場演出了兩派對峙叫陣的場面。

街道，這邊一群華人成年居民高呼口號，「反對建小房！」（No Tiny Homes!）；街道對面是一群少年學生叫陣反擊，「住房仇恨者！」（Housing Haters!）；於是成年人又向他們嗆聲，「你們的爸媽在哪？夠不夠18歲？有沒有投票權？」

示威者吳女士表示，無家可歸者若在社區定居，將會擾亂安寧，隨後出現暴力、搶劫、毒品、性侵、精神病等一連串惡性問題。他們提出疑慮，若大批遊民湧入城市，製造出更多的麻煩，屆時亞凱迪亞市府如何應對？治安一旦失控，市府如何保障居民安全？亞凱迪亞市民超過6.1萬人，而遊民人數僅106人，孰輕孰重，市府搞不懂嗎？

學生組織者陳同學指出，住屋是人權和基本生活需求，支持社區中無家可歸的成員不應該是一個有爭議的行為，任何人都不應該被拋在後面或拒之門外。亞凱迪亞不僅是一個家庭生活的社區，也應該是一個相互支持的社區。

5月18日晚在亞凱迪亞市議會再次開會審議遊民小屋議案前，200多居民聚集在市府大門口抗議。華裔市長戴守真裁示，將遊民小屋項目暫時擱置，平息風波。

亞凱迪亞華人協會顧問、表演藝術基金會董事李太衛（David Lee）分析說，孩子們比較單純浪漫，同情弱勢族群，追求社會平等，道德標準很高。然而，他們人生歷練少，沒有經濟壓力，享有的生活資源都是父母提供的。所以，他們沒有考慮到建立遊民小區，可能對城市治安和房價帶來的負面影響。

「代溝」不僅存在於華人社會，其他族群也一樣，如何妥協和解決呢？李太衛認為，年輕人參與社區事務、同情弱勢群體值得肯定，他們的想法同父輩有落差也很正常。但是，兩代人各自表達觀點就好，切不可將社區爭議帶入家庭，在飯桌上針鋒相對，演變為「家庭戰爭」，影響父子、母女關係。父母不要說孩子們「無知」，孩子們也不要嗆父母「自私」，大家說話掌握好分寸，不要傷了和氣。

亞凱迪亞數十名華人市民舉牌抗議，反對在社區建立遊民小屋。（twitter/Bec...
亞凱迪亞數十名華人市民舉牌抗議，反對在社區建立遊民小屋。（twitter/Becky Chen截圖）

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