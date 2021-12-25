批判性種族理論起爭議 兩代華人認知差異大

學生海報「你爸爸是我的園丁」嘲笑拉丁裔學生。（推特@lesbrains）

代溝（Generation gap）是一個永遠的話題，兩代人因為人生經歷不同，在思想意識、價值觀念、行為方式、生活態度等方面有差異；特別是中國大陸第一代移民和他們的在美國成長的1.5代或第二代，在意識形態方面很容易對立，而且短期內也難以達成共識。

近年來加州 醞釀開設「批判性種族理論」(Critical Race Theory，CRT)課程，研究美國系統性種族主義 對有色人種生活的廣泛影響。今年上半年，加州眾議會提出一項AB101教育法案「高中畢業必修課：族裔研究」（Pupil instruction: high school graduation requirements: ethnic studies），要求作為2030年高中畢業必修課程。但該項議題立即引起華人社區重視和反彈，認為該法案就是ACA-5法案的翻版，痛批為「美國版文化革命和階級鬥爭」。

7月27日橙縣教育局 （OCDE）舉辦了一場「批判性種族理論」和族裔研究論壇，出席論壇的華裔家長周女士（Saga Zhou）認為，在加州中小學校引入CRT課程有很多危害性。她分析，CRT課程在種族和膚色的基礎上，武斷地將美國人分成受害者（有色人種）和壓迫者（白人），全盤否定機會平等、擇優選擇和個人自由等傳統的美國價值觀。CRT課程宣揚暴力革命的「榜樣模範」，卻對主張用和平方式促進社會進步的歷史人物不屑一顧。如此偏激的理論不光具備分裂和歧視性質，更是會傷害孩子們的全方發展，CRT其實就是「美國版文化革命和階級鬥爭」。她呼籲華人家長共同反對CRT課程，堅持平等對待和擇優選擇的原則，促進多種族的理解來改善加州教育。

今年在維吉尼亞州(Virginia)州Loudoun縣教委會一次公聽會上，來自中國大陸第一代移民家長西凡（Xi Van Fleet）指出， CRT確實是美國版的中國文化大革命。批判性種族理論的根源在於文化馬克思主義，不應該在美國學校佔有一席之地。她認為，很多人認為他們在做正確的事情，但其實是在瓦解反對種族主義的製度。

然而，橙縣某高中方同學則認為，批判性種族理論旨在介紹黑人、拉丁裔、亞太裔和土著印地安人的歷史，宣傳族裔平等，肯定少數族裔的歷史貢獻，指導K-12課程的編纂和設計。而且，種族壓迫在美國是客觀存在的。他舉例，今年9月橙縣約巴林達高中（Placentia-Yorba Linda HS）與另一所拉丁裔占多數的Esperanza高中進行足球比賽前，該校一名學生手持一張手工製作的海報，上面寫著「你爸爸是我的園丁」（Ur dad is my gardener）嘲笑對手。這證明種族主義和仇外心理在加州學校中依然存在。此外，在聖瑪麗亞 (Santa Maria) 籃球比賽期間，有人向對手大喊「出示您的護照」，以及在 Coronado高中體育館中向對手扔玉米餅，這些事件很清楚，種族不平等思想在美國根深蒂固。他認為，有必要針對加州族裔多樣性和反對種族主義加強教育。