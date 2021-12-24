洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

位於北好萊塢（North Hollywood）的Burlington百貨店23日發生槍擊案，洛杉磯 市警察 向一名涉嫌襲擊婦女的嫌疑人開火時，未料流彈誤殺了試衣間的一名14 歲女孩。洛杉磯縣驗屍官辦公室24日已經確認，該名女孩名為Valentina Orellana-Peralta。

根據警方的初步信息，當時女孩和她的母親正在試衣室裡，一名警員向嫌疑人附近的牆壁開了一槍，誤傷女孩當場死亡。洛市警局（LAPD）一位消息人士向《洛杉磯時報》證實，這名少女當時正在商店裡試穿裙子。

該警局表示，襲擊婦女的嫌疑人的身份尚未確定，他也被警方開槍打死。另一名被嫌疑人打傷的婦女被送往當地醫院。

洛市警察局局長摩爾（Michel Moore）稱，女孩的死「絕對令人心碎」，並承諾徹底調查，將在下周一之前公布事件中的隨身攝像機和監控視頻。洛杉磯市警察委員會主席布里格斯（William Briggs）也如此表態。

加州 檢察長羅伯邦塔（Rob Bonta）指出，加州司法部根據今年 7 月 1 日生效的法律規定調查該起槍擊事件。

據警方介紹，23日上午 11 點 45 分左右，警方接到電話，稱在勝利大道（Victory Boulevard）12100 街區的一家商店發生了一起致命武器襲擊事件。警察抵達現場後，在一名「身體多處受傷和流血」的婦女的身旁，開槍射擊了攻擊她的嫌疑人。這名身份不明的女子後來被送往醫院接受治療，傷情目前不清楚。

但是，警察在搜查其他嫌疑人或受害者時，發現了這名被槍殺的女孩。

洛杉磯警察局媒體公關辦公室的一條推文說：「一名警官的子彈穿透了嫌疑人身後的一堵牆，牆外是一間更衣室。」 「警察搜查了更衣室，發現一名 14 歲的女性受害者被槍彈擊中。」

警方說，在嫌疑人附近處找到了一個重金屬鋼纜鎖，但是沒有槍。