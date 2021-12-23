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柯汶納汽車盜竊殺人兇嫌落網

記者王珂／洛杉磯報導
柯汶納警察局公佈了嫌疑人的兩張照片，稱他涉嫌在12月21日晚槍殺了一名男子。（柯汶納警察局）
柯汶納警察局公佈了嫌疑人的兩張照片，稱他涉嫌在12月21日晚槍殺了一名男子。（柯汶納警察局）

柯汶納居民卡西亞斯(Joey Casias)21日晚被一個汽車盜竊嫌疑人槍殺，受害人現年38歲，他是三個孩子的父親，生前是UPS司機。嫌疑人湯普森 (Trevor Thompson)在22日被捕。

據柯汶納警方稱，槍擊地點是Covina大街1800街區，嫌疑人是34歲的湯普森 (Trevor Thompson)，當時他正在進入一輛未上鎖的汽車，可能是為了從裏面偷東西，該街區鄰居看到後追趕他，並在柯汶納大道對峙，湯普森朝人群開槍，擊中了卡西亞斯。

22日下午，這名嫌疑人再出現在Bonnie Cove Avenue，被另外一名UPS男性司機發現，並從新聞報導中認出他是殺害卡西亞斯的嫌疑人，隨後湯普森進入一個公寓大樓，一名女子從警方公佈的照片中認出了他，並且撥打911報警。

員警隨後趕到現場，確認嫌疑人就是湯普森，並在周圍拉起警戒線，湯普森在大樓裏手持手槍並拒絕投降，他在公寓的露台區域內開了一槍，但沒有人被擊中。

在將近4個小時對峙後，湯普森試圖爬上露臺逃跑，晚上7點50分左右，員警使用殺傷力較低的子彈制服並拘留了他。警方稱，在現場找到了一把槍。目前尚不清楚湯普森將面臨哪些指控。

受害人卡西亞斯的家人說，他受到全家人的愛戴，也是UPS的長期雇員，已在UPS工作19年。他被害後，家人傷心欲絕，原本他們計畫去迪士尼樂園慶祝假期。

喬伊·卡西亞斯受到全家人愛戴，他是一位忠誠的父親，也是UPS的長期雇員。（卡西亞...
喬伊·卡西亞斯受到全家人愛戴，他是一位忠誠的父親，也是UPS的長期雇員。（卡西亞斯家族）

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