因疫情名校取消畢業典禮 南加華人全家仍赴東岸祝賀

沒有畢業典禮的榮耀時刻，全家慶祝李德穎榮膺康乃爾大學環保農業碩士。（李先達提供）

在西方文化中，畢業典禮被視為個人和家庭的大事。洛杉磯縣亞凱迪亞市民李先達（Eric Lee）一家人近日遠赴紐約州 康乃爾大學（Cornell University）參加女兒李德穎（Chelsea Lee）碩士畢業典禮，未料疫情 反彈，校方臨時取消畢業典禮，但他們依然前往分享榮耀時刻，同時更深切體認到接種疫苗 的重要性，呼籲未接種疫苗者要為他人著想。

去年9月新冠疫苗尚未問世，為讓部分學生提前返校，康乃爾大學要求學生到校後先隔離兩週，在校園內戴口罩保持社交距離，每週兩次接受核酸檢測，落實該項防疫措施讓學校在一學期內花費近1000萬元經費。今年疫苗普及後，本來可以確保學校更安全，但有少數學生不願意接種，認為強制打疫苗侵犯個人自由向法院提告，干擾了原已平緩的疫情，學期結束前導致疫情大爆發。校方萬般無奈只好封閉。

李德穎說，學校裡有這麼多防疫資源，接種疫苗非常容易，但仍有人不願意打疫苗，他們不為自己也不為別人著想，實在無法理解。打疫苗難道是侵犯個人自由？她認為，在疫情肆虐的情況下，公眾利益永遠高於個人自由！

李德穎原是亞凱迪亞高中（Arcadia HS）2017屆校友，今年5月自康乃爾大學學士畢業，再留校續讀碩士學位。取得康乃爾碩士學位需要32個學分，因為她在大學時多修了18個至20個相關學科的學分，秋季進入研究生學期又修了15個學分，所以提前一年獲頒碩士學位。李德穎學習控制環境農業（Controlled Environment Agriculture）專業，她的科研項目是研究不同的LED 光譜照明對綠桃蚜蟲的影響，這是一種嚴重危害生菜作物的害蟲。在畢業之前，她已經被賓州（Pennsylvania）匹茲堡市（Pittsburgh）新創科技環保農場聘用，從事高經濟價值的蔬菜種植研發。

李先達說，因為疫情影響，康乃爾大學15日臨時封校，原定18日舉行的畢業典禮被取消。雖然如此，全家人包括兒子李德睿也從科羅拉多州美國空軍官校，分別飛抵紐約州綺色佳（Ithaca）會合，依照原計劃同女兒一起慶祝沒有畢業典禮的驕傲時刻。然後幫助她搬家，從紐約州遷往賓州匹茲堡開始全新的職業生涯。

此外，李先達也發現這次再訪康乃爾大學，城市與以往截然不同，街道冷清、市景蕭條，許多商店都關門了，人們紛紛戴上口罩；疫情重創社區，可見防疫的重要，教訓的深刻。

李德穎應聘的「第五季新鮮蔬菜農場」（Fifth Season Fresh）是一個前瞻性的高科技農場，培植人們生活必需的綠葉蔬菜，採用機器人技術和尖端的人工智能AI 作業，減少浪費和增加新鮮度，從農場到餐盤取得了革命性進步，種植健康而且對地球有益的農產品。