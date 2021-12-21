橙縣亞美老人中心表揚2021社區英雄

橙縣選務處主任Neal Kelley(右二）獲亞美老人服務中心2021社區英雄獎，由共同會長程東海（左起）、執行主任王頌茹及共同會長吳俊毅代表頒獎。（本報記者/攝影）

新冠疫情 以來，非營利「亞美老人服務中心」與政府機構及非營利組織合作，總共舉辦250多場社區疫苗注射站，協助超過5萬人次接種疫苗，亞美老人服務中心將在31日（星期五）下午3時舉辦的線上跨年募款晚會中，頒贈橙縣 社區英雄獎，表揚他們對弱勢族群所作出的卓越貢獻，並介紹中心與主流機構合作推出的服務項目。

社區英雄獎分三個領域，保健與關懷部分的得獎人，包括橙縣衛生長周昭龍 (Clayton Chau)、橙縣希望城醫院總裁Annette Walker，及聖約瑟醫院執行長Jeremy Zock，公民參與領域得獎人是橙縣選務處主任Neal Kelley、橙縣人際關係委員會執行長Norma Lopez，社區發展領域得獎人是孫氏家庭基金會執行主任Joanna Kong，及多元族裔合作機構執行長Iliana Soto Welty。

亞美老人服務中心共同會長程東海、吳俊毅表示，該會自2012年起舉辦跨年慈善募款晚會以來，承蒙各界愛心支持，一直都是橙縣華裔社區的盛事。今年由於新冠（COVID-19）疫情持續，跨年晚會仍在線上舉行。歡迎大家除夕夜下午3時起，在臉書（Facebook）或 Youtube平台上觀賞AASCSC第十屆跨年晚會。

亞美老人服務中心將在晚會中，重點回顧一年多來如何與橙縣衛生局和醫院合作，在疫情中為亞太裔及其它族裔弱勢團體，提供超過5萬人次的機動新冠疫苗預約和注射服務、病毒檢測及居家隔離的相關資源；如何與其它非營利組織和商家廣泛合作，分發關懷物品到弱勢亞太裔長者手中；如何協助捐贈20萬個口罩給橙縣各地的安養機構；如何積極推廣選民教育和停止反亞裔 仇恨宣導；如何推展針對亞太裔長者和學童的心理健康輔導等各方面的服務項目。在各段回顧之間，穿插了精彩的舞獅、古箏琵琶協奏、舞蹈表演等餘興節目。

亞美老人服務中心20日晚邀請部分得獎人，及社團代表參加錄製頒獎典禮，擔任橙縣選務處主任18年的Neal Kelley致詞時說，橙縣選務處多年來與亞美老人中心合作，為亞裔年長居民提供投票協助。選民常問為什麼政府要花錢提供多語言選票及服務，聯邦政府通過的選舉權利法案中有明確規定，政府必須減少選民投票的障礙，以確保人人都可享有投票的神聖權利，在亞美老人服務中心的提倡下，許多不講英語的亞裔才有機會參與民主程序。

多元族裔合作機構執行長Iliana Soto Welty指出，亞美老人服務中心在新冠疫情期間不僅服務亞裔，也到墨西哥領事館、西裔超市、社區中心、老人公寓等地提供疫苗注射站，跨越族裔的草根服務獲得居民由衷的欽佩。

亞美老人服務中心也特別表揚邱林翠雲、王徐湛生及王孟恩三位社區代表，邱林翠雲在疫情爆發之初，率先捐贈20萬口罩給橙縣各地醫院及安養中心，王孟恩及王徐湛生捐款10萬元，在亞美老人服務中心尚未獲得政府及慈善組織撥款之前的階段，發揮了雪中送炭的功效。