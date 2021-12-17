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南加河濱縣發現首例Omicron感染者

河濱訊
面對COVID－19變種病毒發生，河濱縣公衛局鼓勵居民繼續接種疫苗。（聖安東尼奧醫院）
面對COVID－19變種病毒發生，河濱縣公衛局鼓勵居民繼續接種疫苗。（聖安東尼奧醫院）

南加內陸河濱縣17日通報在當地發現首例新冠肺炎變種病毒Omicron感染病例，不久前，鄰近的聖伯納汀諾縣曾發現相同變種病毒在當地首例感染病例。

據縣公共衛生局表示，河濱縣感染者是一個完全接種新冠肺炎疫苗的男性居民，住在縣區西部。沒有公布感染者具體資訊。專家正在確認這名感染者確診前是否外出旅行。患者於12月8日確診感染新冠肺炎病毒，其檢測樣本送往洛杉磯縣實驗室，經檢測呈陽性，經過基因組測序，結果顯示病毒屬於Omicron變體。

聖伯納汀諾縣於12月14日報告了當地首例Omicron變種病毒感染者。

河濱縣公衛局局長Kim Saruwatari表示，當地出現Omicron變種病毒感染者並不令人感到驚訝，已經有避免病毒感染的保護措施。最重要預防感染辦法就是施打疫苗及加強針，減少病毒傳播及避免一旦感染出現嚴重綜合徵狀。

目前河濱縣自新冠肺炎疫情發生以來，總計有超過38萬5000人感染，死亡5500多人。該縣自2020年12月以來，已經施打疫苗超過340萬劑，現在符合接種疫苗資格的居民在五歲及以上年齡段，施打加強針規定年齡是16歲以上居民。

變種病毒 疫苗 新冠肺炎

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