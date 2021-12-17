南加科洛那少年兩次發帖威脅學校被捕

近日南加內陸科洛那市一少年發帖威脅校園被捕。（警方提供）

南加州 科洛那市（Corona）一所中學14歲男生，近日在社交媒體兩次發帖威脅要攻擊學校，遭警方拘捕。不久前，安大略市（Ontario）也曾發生類似威脅校園案件。

科洛那市警局發言人表示，警方在12月15日上午接到報警，有人在社交媒體發帖要攻擊Auburndale Intermediate School校園，警方當天增加了在學校周邊巡邏次數，但並未發現任何異常，也未確定誰在網上發帖。

校長Veronica Rodriguez說，校方當天再次收到有人在社交媒體發帖威脅，懷疑是該校學生所為，通知家長提醒子女，通過社交媒體對學校發出威脅是不可容忍的。

警方說，該校一些學生也向校方報告，稱有人在Instagram發帖，攻擊校園時間由15日改在16日。在校方配合下，確定嫌犯居住在科洛那市。警方趕到嫌犯住處將他帶回警局審問，最終確定他兩次發貼威脅校園。警方表示，在嫌犯住處沒有發現槍械，也沒有其他人參與。目前該少年被拘押在Riverside County Juvenile Hall。

12月初，聖伯納汀諾縣安大略市也發生類似案件。當地一名少年在網上發帖威脅將對一所高中發起攻擊，目標是Ray Wiltsey Junior高中。警方接到報警後確定少年嫌犯，並在其住所查獲一支氣步槍、一把氣手槍、一件防氣槍彈背心，還有氣槍彈夾等。氣槍看起來與傳統槍支 很像似，但發射的是非致命的塑膠彈丸。

警方稱，少年涉嫌製造恐嚇威脅被捕，因其未成年又被釋放返家，但他的父母因監管失職遭處罰。