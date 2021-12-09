南加橙縣槍枝店五分鐘內被盜走40支槍

橙縣園林市（Garden Grove）9日，兩名竊賊5分鐘內盜走約40槍支。（KTLA5）

亞裔 比例過半的南加橙縣園林市（Garden Grove）9日（周四）發生打砸搶事件，一家槍枝商店被破門而入，兩名竊賊在五分鐘內目標明確地盜走約40支槍枝，後逃離現場。

園林市警察 局在新聞稿中稱，這起案件發生在12月9日凌晨 12 時 15 分左右，當時 Whitten Sales 槍枝店的老闆發現店內槍枝被盜，立即查看現場監控錄像，發現至少有一名嫌疑人凌晨時分在其店內進行盜竊。

警方趕到位於園林市Valley View Street 12800 街區的案發現場，看到槍店的前門已被打破。據保安人員Kyle Starr說，案發時竊賊在五分鐘內進出商店盜走槍枝，「他們似乎很清楚自己在拿什麼，目標非常明確。」據調查人員確定，大約有 40 支槍枝從店內被盜。

警局新聞稿稱，兩名嫌疑人戴著口罩 ，在警察到達之前乘坐不同的車輛逃離，這些車輛被描述為藍色寶馬和銀色寶馬。截至目前，附近沒有其他商店成為作案目標，也沒有人員受傷的報告。

任何有信息的人都可以撥打 714-741-5872，聯繫警察局。