我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA批准16、17歲民眾 可施打輝瑞疫苗追加劑

詹樂霞退選紐約州長 將競選連任州檢察長

南加橙縣槍枝店五分鐘內被盜走40支槍

記者邵敏／橙縣綜合報導
橙縣園林市（Garden Grove）9日，兩名竊賊5分鐘內盜走約40槍支。（KTLA5）
橙縣園林市（Garden Grove）9日，兩名竊賊5分鐘內盜走約40槍支。（KTLA5）

亞裔比例過半的南加橙縣園林市（Garden Grove）9日（周四）發生打砸搶事件，一家槍枝商店被破門而入，兩名竊賊在五分鐘內目標明確地盜走約40支槍枝，後逃離現場。

園林市警察局在新聞稿中稱，這起案件發生在12月9日凌晨 12 時 15 分左右，當時 Whitten Sales 槍枝店的老闆發現店內槍枝被盜，立即查看現場監控錄像，發現至少有一名嫌疑人凌晨時分在其店內進行盜竊。

警方趕到位於園林市Valley View Street 12800 街區的案發現場，看到槍店的前門已被打破。據保安人員Kyle Starr說，案發時竊賊在五分鐘內進出商店盜走槍枝，「他們似乎很清楚自己在拿什麼，目標非常明確。」據調查人員確定，大約有 40 支槍枝從店內被盜。

警局新聞稿稱，兩名嫌疑人戴著口罩，在警察到達之前乘坐不同的車輛逃離，這些車輛被描述為藍色寶馬和銀色寶馬。截至目前，附近沒有其他商店成為作案目標，也沒有人員受傷的報告。

任何有信息的人都可以撥打 714-741-5872，聯繫警察局。

橙縣園林市（Garden Grove）9日，兩名竊賊5分鐘內盜走約40槍支。（K...
橙縣園林市（Garden Grove）9日，兩名竊賊5分鐘內盜走約40槍支。（KTLA5）

警察 亞裔 口罩

上一則

世界整點快訊／綁架9人殺害6人含3名美國公民 跨國勒索組織遭起訴

下一則

挪用貪污1500元 洛縣前東洛杉磯學院教務長被起訴

延伸閱讀

南加前NBA球員妻慫恿女兒施暴華裔女孩遭起訴

南加前NBA球員妻慫恿女兒施暴華裔女孩遭起訴
竊賊偷車載走狗 警追項圈GPS逮人

竊賊偷車載走狗 警追項圈GPS逮人
費城今年凶殺案超500起 檢察官稱無危機：觀光客多多來

費城今年凶殺案超500起 檢察官稱無危機：觀光客多多來
前FBI副局長：槍手父母被控罪前所未有 但必要開先例

前FBI副局長：槍手父母被控罪前所未有 但必要開先例
美史上死傷最慘重槍案 槍商獲判免責

美史上死傷最慘重槍案 槍商獲判免責
FASCA橙縣分會 頒美國總統志工服務獎

FASCA橙縣分會 頒美國總統志工服務獎

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關
阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨
偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了

偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了