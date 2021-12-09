6名墨西哥人被控綁架9人謀殺6人 包括3名美公民

墨西哥提華娜。（示意圖，Unsplash.com下載）

洛杉磯 聯邦陪審團12月7日對總部位於墨西哥 蒂華納（西班牙語Tijuana）的一個劫持人質組織的六名成員提起訴訟，原因是該組織綁架九人並殺害六人，包括三名美國公民 。

中區聯邦檢察官辦公室發言人說，該組織成員已被墨西哥當局拘留，並在當地接受指控。指控罪名是參與跨境綁架勒索，並對六起謀殺案負責。被指控的六人都是墨西哥人：37歲的德國人加西亞·耶拉·賀南德茲(Garcia Yera Hernandez)是起訴書的主要被告，是綁架組織頭目；吉爾伯托·奧馬爾·阿維拉·洛佩茲（Gilberto Omar Avila Lopez），27 歲，又名路易斯·恩裏克·阿維拉·莫雷諾（Luis Enrique Avila Moreno）和奧馬爾（Omar）；艾琳·埃斯特拉達·雷耶斯（Aylin Estrada Reyes），24歲；喬爾·愛德華多·馬斯科羅·德爾加多（Joel Eduardo Mascorro Delgado），22歲；維多利亞·卡米拉·埃斯皮諾薩·巴拉爾多（Victoria Camila Espinoza Ballardo），22歲；奧斯卡·包蒂斯塔·瓦倫西亞（Oscar Bautista Valencia），30歲。

起訴書稱，賀南德茲領導的劫持人質組織在2020年1月至4月，通過劫持美國公民和在美國有親屬的墨西哥人作為人質，向受害者家屬勒索錢財。劫持人質組織通常以虛假會議引誘受害者前來，受害者去了以後被綁起來受到非常殘忍的毆打。

隨後劫持人質組織通知受害人在美國的家屬，付贖金來交換人質，但有些受害者家屬即使支付了贖金，受害人依然被殺害，墨西哥執法部門在2020年4月22日解救了被扣押在蒂華納酒店的受害者。

如果所有罪名成立，被告將面臨終身監禁或死刑。聯邦調查局目前仍在調查此事，呼籲知道綁架案線索的人致電(310) 477-6565，聯繫聯邦調查局洛杉磯辦事處。