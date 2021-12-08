專家：明年美國通膨繼續 加息難免 中國經濟難回高發期

美中工商協會「展望2022共贏未來論壇」嘉賓合影。（主辦方提供）

華美銀行（East West Bank）高級副總裁Andrew Pan，12月7日分享了2022美國和中國經濟發展的看法。他認為美國經濟恢復比預期更快，而市場的恢復離不開美國政府強有力的貨幣和政策支持。疫情 期間美國政府實際上投入了5.1萬億的財政支持，從銀行的角度看，個人存款有6.5萬億，這就導致了嚴重的通膨壓力；2022年通膨會繼續，拜登 政府或者是美聯儲加息在所難免。

另一方面，中國經過疫情的打擊，經濟會逐漸恢復，但很難再回到高速發展時代。在中美雙方貿易中出現的匯率問題，人民幣跟美元將會出現雙向波動；預計2022年人民幣將面臨貶值壓力，大家在出口、備貨、匯率風險的防範方面要做好貶值的壓力。

Andrew Pan表示，銀行業覆蓋到各個行業，對宏觀經濟和微觀企業發展都特別注重，因為關係到銀行把錢借出去，能否收回來的問題。

提及從2020年初疫情開始，美國經濟受到很大衝擊，加上近期南非的Omicron新變種，讓剛有起色的生活再次陷入恐慌。雖然傳染很快，好在感染後造成的重症和死亡比例在逐漸減少。而經濟恢復狀況看來分布並不均勻，房產、貿易、電商等發展很快，酒店、旅遊等還存在著很大的壓力。目前來看疫情的反復不會對市場造成太大衝擊，尤其是疫情期間房價大幅上漲，買房基本都是在搶。

失業率也是疫情期間比較嚴重的問題，勞動力市場不是需求的問題而是供給的問題，就是市面上沒有人可以請，因為政府發錢，而當地人的消費習慣是領了錢不出去工作，不像華人會未雨綢繆。預計2022年美國會有四至五次的加息，且頻次很快，聯邦的基準利率是0-0.25%，加息一般在1-1.5個百分點，但明年的這個時候，付的利息或許會更高，因為通膨太嚴重。具體到各個行業，娛樂、旅遊、酒店短期內還會受到疫情影響，辦公樓的需求也會大大減少。

雖然近期油價很貴，但預計美國石油的產量會提升，因為拜登政府在要求釋放儲備，也在尋求別的國家增加產量支援，所以油價應該不會再上漲。

美中工商協會12月7日在工業市的Golden Bridge International Inc主辦「展望2022共贏未來論壇」，討論了目前中美的經濟狀況，以及如何面對即將到來的通貨膨脹。活動由協會會長李世海主持，出席嘉賓除了Andrew Pan，尚有樂立杯執行總裁俞宗明（Lollicup USA CEO Alan Yu）、Golden Bridge International Inc總裁趙津（ CEO Charles Zhao）、Yamibuy CEO Alex Zhou、華興保險公司創辦人張國興等人參加了會議。

Andrew Pan並提到中美關係，他認為從目前的態勢來看，肯定回不到以前最好的時候，但也不會差到川普總統時代，很多抵制措施只是做做樣子，並沒有實質性處罰。貿易方面關係會逐漸緩和，因為雙方企業和市場的相互依賴度很高，很多川普總統時期加的關稅，有些或許會取消，以前關閉的領事館、人員往來也會逐步恢復。

中國的經濟依然在內部有下行的風險，其中房地產市場面臨的風險特別大，像恒大那樣的企業已經無法自救，只能靠政府，還有其他房地產企業出現問題。雖然都是獨立事件，但到底會帶來什麼影響目前還不是很清楚。目前中國比較關注硬科技的發展，比如晶片、數據安全、半導體、5G等，而不是互聯網這些虛的東西。