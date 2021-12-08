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疫情下互聯網行業飛速發展 獲客成本大大降低

本報記者／洛杉磯報導
Yami buy CEO Alex Zhou （主辦方提供）
Yami buy CEO Alex Zhou （主辦方提供）

互聯網行業不同於傳統行業，一般來說，這類公司的創始人都非常年輕，而互聯網的經營模式也正在顛覆傳統行業的售賣模式，該行業在疫情期間飛速發展， 獲客成本大大降低；Yami buy 執行總裁Alex Zhou，12月7日在一場線上線下同時舉行的活動，分享了其公司近兩年受疫情影響而快速發展的心得。

這項活動叫做「展望2022共贏未來論壇」，由美中工商協會主辦，華興保險協辦。

Alex Zhou說，疫情期間互聯網銷售額增長很快，首先獲客成本大大降低，以前可能需要打廣告宣傳來推廣，而疫情改變了人們的生活方式。大家都在社交媒體平臺上詢問有沒有網上買菜或送菜的平臺，而這些對應的網站就會頻繁的出現在人們的視野裏。其次客戶的習慣更容易養成，一般來說養成一個習慣需要21天，如果家庭或個人總是在一個平臺購買物資，那麼時間久了他就會把常用的APP移到手機的首屏，這種慣性還會持續到疫情結束後的一段時間。

另一個例子就是以Zoom為代表的線上會議，疫情之前大家開會基本上都是面對面，而疫情之後大家被要求不允許聚集在一起，大部分人都無法到會場開會，這時人們就會主動找尋解決方案，Zoom、Google meet因此被重用，不僅獲客成本降低了，用戶習慣也迅速養成。

而這些電商或互聯網平臺被利用的頻次越高，紅利就越好，受疫情影響這些被高頻使用的軟體在疫情後大概率會持續一段時間，比如送餐、送菜、網購，因為用戶已形成了習慣。而在疫情期間使用率低的行業，比如進出口傢俱、零售業、則需要一定的時間恢復到疫情前的狀態。

Alex Zhou認為，現在做互聯網行業的成本也在大大的降低，傳統行業和進出口行業都在逐漸向互聯網方向轉變，在未來的一至兩年可以看到大的轉變。疫情這段時間美國互聯網基礎建設非常好，Yami buy在六、七年前初建網站的時候，還需要租伺服器，甚至在倉庫裏自己建網站，耗費巨大的人力和物力來維護網站，而現在這些成本都不存在。

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