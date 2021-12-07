我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／揭開變種病毒Omicron真實面目 醫師來解惑

拜登對普亭表明 若俄烏軍事升溫 將使出經濟手段

南加內陸女子在215號公路5車連環追撞喪生

河濱訊
河濱女駕駛在連環車禍中喪生。（警方提供）
河濱女駕駛在連環車禍中喪生。（警方提供）

加州公路巡警局（CHP）表示，南加內陸一名女性在河濱市境內215號公路上行駛時，遭遇連環車禍，女駕駛在車禍中受重傷不幸喪生。

CHP表示，車禍發生在12月5日（周日）晨6時23分，當時一輛Chevrolet Silverado車行駛到Columbia街與215號公路交匯處時，車左後輪胎發生爆胎，停在215號公路南向線靠右線道上。隨後，一輛BMW車，和一輛豐田Corolla車看到前車故障，也減速停車。不久趕到的一輛本田Civic車沒來得及煞車，與前車追撞。

CHP在發布資訊中表示，幾乎就在第一次追撞後不久，一輛Lexus很快趕到，與追撞前車的本田Civic再次發生追撞，本田車女駕駛受重傷送醫不治。警方尚未公布死者姓名。

Lexus車上一名乘客在車禍中受輕傷送醫無礙，該車駕駛是否受傷情況不明。BMW車駕駛受輕傷，急救人員現場救治沒有送醫。豐田車司機被查出吸食毒品後駕車，涉嫌毒駕被捕。CHP呼籲有目擊者可提供這起車禍進一步線索，可致電951－637－8000。

就在前一天，河濱縣門尼菲市（Menifee）一名女子涉嫌酒駕，與一車對撞，導致對方駕駛死亡。車禍發生在當日傍晚6時15分，位於市區Encanto街27000號街區。57歲河濱市居民巴波行駛中與迎面來車相撞，導致對方駕駛37歲派里斯市居民岡札勒斯死亡。巴波涉嫌酒駕致死人命被捕。

車禍 本田 豐田

上一則

世界整點快訊／洛城爆槍案 嫌犯攔車開火擊斃13歲男 兩重傷

延伸閱讀

南加內陸警員機智誘通緝持槍嫌犯被捕

南加內陸警員機智誘通緝持槍嫌犯被捕
南加內陸倉儲物流劇增 引發空污、交通疑慮

南加內陸倉儲物流劇增 引發空污、交通疑慮
因應內陸倉儲物流增加 河濱設管制空污總部

因應內陸倉儲物流增加 河濱設管制空污總部
抵制內陸倉儲物流 居民拒「大盒子」進駐

抵制內陸倉儲物流 居民拒「大盒子」進駐
內陸雷德蘭市火災 警發現大麻屋

內陸雷德蘭市火災 警發現大麻屋
內陸商場現人龍 華人多看少買

內陸商場現人龍 華人多看少買

熱門新聞

許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享白吃的午餐

2021-12-07 11:55
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
美國社會福利 愈窮愈享白吃的午餐

美國社會福利 愈窮愈享白吃的午餐
洛市亞裔老闆短報商品價格逃稅　現被判吐出上億元

洛市亞裔老闆短報商品價格逃稅　現被判吐出上億元