南加內陸女子在215號公路5車連環追撞喪生

河濱女駕駛在連環車禍中喪生。（警方提供）

加州公路巡警局（CHP）表示，南加內陸一名女性在河濱市境內215號公路上行駛時，遭遇連環車禍 ，女駕駛在車禍中受重傷不幸喪生。

CHP表示，車禍發生在12月5日（周日）晨6時23分，當時一輛Chevrolet Silverado車行駛到Columbia街與215號公路交匯處時，車左後輪胎發生爆胎，停在215號公路南向線靠右線道上。隨後，一輛BMW車，和一輛豐田 Corolla車看到前車故障，也減速停車。不久趕到的一輛本田 Civic車沒來得及煞車，與前車追撞。

CHP在發布資訊中表示，幾乎就在第一次追撞後不久，一輛Lexus很快趕到，與追撞前車的本田Civic再次發生追撞，本田車女駕駛受重傷送醫不治。警方尚未公布死者姓名。

Lexus車上一名乘客在車禍中受輕傷送醫無礙，該車駕駛是否受傷情況不明。BMW車駕駛受輕傷，急救人員現場救治沒有送醫。豐田車司機被查出吸食毒品後駕車，涉嫌毒駕被捕。CHP呼籲有目擊者可提供這起車禍進一步線索，可致電951－637－8000。

就在前一天，河濱縣門尼菲市（Menifee）一名女子涉嫌酒駕，與一車對撞，導致對方駕駛死亡。車禍發生在當日傍晚6時15分，位於市區Encanto街27000號街區。57歲河濱市居民巴波行駛中與迎面來車相撞，導致對方駕駛37歲派里斯市居民岡札勒斯死亡。巴波涉嫌酒駕致死人命被捕。