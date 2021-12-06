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加州和內華達州將聯手改善南加/賭城交通

洛杉磯訊
加州和內華達州將聯手改善南加/賭城交通。（賭城，本報記者╱攝影）
加州和內華達州將聯手改善南加/賭城交通。（賭城，本報記者╱攝影）

加州和内華達州將聯合改造兩州之間的一段交通鏈接線，以緩解兩州民眾周末往來拉斯維加斯和洛杉磯及南加州地區其他旅遊城市的交通擁堵狀況。

這一新計劃是由加州州長紐森和和內華達州州長Steve Sisolak，周末在一項記者會上聯合公佈的。按照該計劃，兩州將共同合作，將內華達州和加州食品和農業檢查站之間的15號高速公路南向五哩路肩部分，改造成額外的車道，尤其在周末和節假日車流高峰時段開放，以緩解過往車輛的擁堵。

Sisolak表示，每年，從加州通過15號公路前往拉斯維加斯的遊客超過1100萬人次，導致車流高峰期高速公路嚴重擁堵，人們得花大量時間在這段不長的路上。他表示，新的計劃可望對現狀進行改善，也希望兩州未來有更多合作，造福遊客。

目前，該地區的交通從三車道減少到兩車道，工程完成之後將重新開放到三車道並增加周末的路肩通行。

新計劃將利用高速公路的路肩區域，在周日和周一的高峰時段保持高速公路三車道同時開放。

根據紐森辦公室的說法，內華達州際線和巴斯托之間，周日和周一南行方向的平均旅行時間可能在三到五個小時之間。

該項目估計耗資1200萬元，預計2022年夏末完成。

加州 內華達州 紐森

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