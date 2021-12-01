美政府將斥資1.2兆元致力基礎建設 台商應積極把握契機

印太研究中心11月30日在蒙特利公園市舉辦公益論壇座談會。（本報記者/攝影）

印太研究中心董事祕書長楊賢怡11月30日指出，美國基礎建設在全球排名13，落後中國、印度等眾多國家，目前美國70%的橋樑道路已老化，城市老化造成的損失非常巨大，每兩分鐘就有水管爆裂。政府已計畫斥資1.2兆美元，將分別投資 在電力、水資源、互聯網、橋樑道路等基礎建設上，未來十年每年將增加百萬個工作職位，台商應積極爭取此次難得的機會。

印太研究中心當天在蒙特利公園市的Marriott酒店，舉辦「2021歲末年終台灣/印亞太生技健康，觀光 美食、勞工稅務、經濟投資、財務金融及政務僑務論壇」公益座談會，主題圍繞在拜登 總統11月15日簽署斥資1.2兆元基礎建設法案，對經濟的影響，觸及全球台商該如何把握契機，走出疫情的陰霾。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組長劉倫正指出，2021年全球主要國家地區的經濟增長率，其中台灣的經濟增長率是6.1%，高於歐盟、韓國、日本等眾多國家。劉倫正分析，台灣是美國信任的合作夥伴，應在既有基礎上，打造六大核心戰略產業，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量，台美之間通過「美台經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue，簡稱EPPD）及「貿易暨投資架構協定」（Trade and Investment Framework Agreement , 簡稱TIFA）等多元管道，處理雙方關切的議題。

經文處經濟組一等秘書黃翠娟說，政府設立網路平台，吸引人才到台灣或在美的台灣企業工作，同時還給這些專業人才提供就業金卡服務，以此鎖定人才。

正瀚生技公司董事韓光甫解說如何運用科技創新，面對新冠病毒威脅。他說，二氧化氯是一種綠色的消毒除臭劑，可以去除病原體，包括病毒細菌、生物膜，可瞬間殺滅細菌，且病原體無法對其產生抗藥性，對人類寵物非常安全，同時還可以去除各種異味。二氧化氯去除病毒細菌的效果非常驚人，不僅可以去除空氣、物體表面的病毒，如果使用低濃度二氧化氯溶液漱口，可以降低感染新冠病毒的風險。

當天另有經文處觀光組主任施照輝，主講「2022年台灣旅遊博覽」，蒙市市長饒影凡 (Yvonne Yiu) ，主講如何利用科技增加錢的流動率，以此強化經濟等。