南加河濱學區43輛校車催化轉換器被盜 影響接送

河濱學區43輛校車催化轉換器在感恩節期間被盜。（警方提供）

南加 內陸河濱聯合學區 （RUSD）在2021感恩節期間，43輛校車的催化轉換器（catalytic converter）被盜。由於校車無法正常順利行駛，影響接送學生上下學，學區日常計劃受到嚴重影響。

偷盜車輛催化轉換器是全美範圍內的犯罪活動，而河濱學區在感恩節期間發生的這起案件，是最新一起。竊盜只需使用簡單工具，短時間就可拆卸催化轉換器。由於催化轉換器含有貴重金屬，竊盜很快到非法市場轉賣獲利。警方著力打擊類似犯罪活動，但屢禁不止。

車輛催化轉換器在車體底部與排氣系統相連，可將有害氣體轉換為蒸汽和二氧化碳。車輛雖然可以在沒有催化轉換器情況下行駛，但無法順利駕駛，發動機噪音非常大，且加速不均勻，令乘客非常不舒服。

這些遭盜竊催化轉換器的校車屬First Student公司所有，平時停靠存放在河濱市區以北Jurupa Valley的一個設施中。公司發言人表示，有員工在11月29日上午發現盜竊案件，於是報告學區，學區也將案件通知家長及洛縣 警局。

河濱學區副總監沃克表示，為了解決運送學生困擾，First Student公司緊急調配新車輛，一些家長只能暫時開車接送子女上下學。預計會在本周末前安裝新催化轉換器，讓被盜校車重新恢復運行。每個催化轉換器的價格要超過2000元。