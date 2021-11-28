洛縣敦促民眾做好防護應對新變異株Omicron

洛縣敦促民眾採取防護措施，應對新變異株Omicron。（記者李雪／攝影）

隨著對變異株Omicron 的日益擔憂，洛杉磯縣衛生官員敦促公眾在室內公共場所和戶外「大型活動」中戴口罩 ，並接種疫苗 ，這是防止再次出現冬季病例激增的最佳方式。

Omicron最初在南非發現，其中一些變異可能會使該毒株對先前感染或疫苗產生的免疫力效果削弱。但目前充滿未知，包括該變種是否更具傳染性，是否會導致更嚴重的疾病或降低疫苗的功效。

洛杉磯縣官員也認為對該變種仍有很多需要了解，但「我們對新冠的了解足夠多，現在可以採取措施減少傳播，因為我們準備更好地了解緩解這種新變種可能需要的其他策略」。

洛縣敦促民眾採取防護措施，包括：在任何擁擠的室內或室外活動時戴口罩，並在公共場所遵守室內口罩要求；對冠狀病毒檢測結果呈陽性的居民，按律進行隔離，並對有症狀的密切接觸者和未接種疫苗的密切接觸者進行隔離；假期旅行的居民若出國或前往本國傳播率高的地方，或參加了人數眾多的聚會，其中有人可能未接種疫苗，則需檢測。

此外洛縣官員表示美國目前還未觀察到Omicron病例，但強調接種疫苗依舊重要。當局呼籲民眾積極接種「以減少目前在全縣占主導地位的病毒傳播。疫苗對Delta變種和早期毒株都有效，因此使我們對其也能提供一些針對Omicron的保護抱有希望」。