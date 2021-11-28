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洛杉磯劫匪15秒內進出 搶走名錶 食客午夜被持槍搶劫

記者邵敏/洛杉磯綜合報導
多名劫匪在雷克伍中心商場的家得寶進行「快閃」搶劫。（KTLA 5視頻截屏）
多名劫匪在雷克伍中心商場的家得寶進行「快閃」搶劫。（KTLA 5視頻截屏）

南加洛杉磯經歷了真正的黑色星期五，一連串的砸搶盜竊案到處頻發，時尚區梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）商家的勞力士手錶（Rolex watch）被搶劫，食客午夜時分被持槍搶劫，現場目擊者稱，劫匪在 15 秒內進進出出。

隨著南加購物者前往各大商場購買假日特賣的商品，一些知名地區的零售商在黑色星期五周末再次成為砸搶搶劫的目標。據當局稱，周五在洛杉磯知名地區至少發生三起搶劫事件，洛杉磯警察局在梅爾羅斯地區的一家高檔服裝店發生搶劫案後進入戰術警戒狀態。

據洛杉磯警察局稱，一塊勞力士手錶在梅爾羅斯大道的一次搶劫中被搶，三名嫌疑男子涉嫌使用手槍，搶劫地點與 Grillz by Scotty的珠寶店地址相符。

同樣在黑色星期五週末，據一家餐廳老闆的兒子說，梅爾羅斯大道 Hot Wings Café 的食客在午夜時分被持槍搶劫。餐廳老闆的兒子描述當時案發現場，「劫匪在 15 秒內進進出出，我們從未見過如此猖獗的犯罪率。希望在該地區看到更多的市政官員和警察，確保顧客以及社區中每個人的安全。」

也是在同一天，根據洛縣警局的說法，多名劫匪在雷克伍中心商場（Lakewood Center Mall）的家得寶（Home Depot）進行「快閃」搶劫，搶走可用於未來犯罪的工具，包括數把長柄錘、撬棍和錘子。而這些犯罪嫌疑人就在警局對面作案後，乘坐等候的車輛逃離。

洛杉磯黑色星期五，一連串的砸搶盜竊案到處頻發。（KTLA 5視頻截屏）
洛杉磯黑色星期五，一連串的砸搶盜竊案到處頻發。（KTLA 5視頻截屏）
劫匪在餐廳內持槍搶劫。（KTLA 5視頻截屏）
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洛杉磯 警察 黑色星期五

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