洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

砸玻璃櫃、撈走櫥窗貨架名牌商品，加州團夥快閃搶劫惡風不止。著名購物中心Nordstrom 位於洛杉磯 Westfield Topanga的一間商場，24日週三晚又遭遇團夥搶劫，五名嫌疑人帶走了價值約 25,000元的商品，其中一人還使用了化學噴劑使保安一時睜不開眼睛。

這起最新的團夥搶劫事件發生在24日晚 6 點 45 分左右，五名嫌疑人在 Nordstrom 商店實施搶劫並帶走了一批物品，其中有大約 7至8 個昂貴的名牌手提包，至少一名嫌疑人被描述為戴著橙色假髮。

洛杉磯市警察 局副局長漢密爾頓（Alan Hamilton）稱，其中四名嫌疑人搶走了高檔手提包，第五人使用「化學物質」（a chemical substance）使一名保安當場暈眩虛弱。後來傷者接受了護理治療預計沒事。

案發後，至少有十幾名購物者站在店外面，現場有多輛警車、消防車和救護車，停在卡諾加公園（Canoga Park）著名購物中心Nordstrom店外。

與之前的類似快閃搶劫案一樣，這夥劫匪在作案過程中打破了玻璃櫃，撈走樣品名牌包包等。Nordstrom員工斯特克 (Whitney Sterk) 說，玻璃展示櫃內放著較小物品，「他們直接去了 Bottega Veneta 精品店，迅速砸碎玻璃，搶走了那裡的小手袋和小物件等」。她還補充說，在劫匪噴灑化學物質後，她的同事呼吸困難或睜不開眼睛，「其中一個人的臉被燒傷了。」

洛杉磯警察局正在尋找嫌疑人。警方說，這夥嫌疑人駕駛一輛較新的灰色福特野馬車逃離，但是沒有掛車牌。

這起快閃搶劫案還是一個發展中的犯罪事件，未來將會即時更新。