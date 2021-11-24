聖地牙哥前市長福克納因高樓租賃交易收傳票

聖地牙哥前市長福克納 (福克納臉書)

聖地牙哥 前市長福克納(Kevin Faulconer)已被傳喚下個月出庭作證，原因和該市位於101 Ash St的高樓先租後買交易有關。

福克納曾在2016年首次向市議會提出租約方案，他認為，將數百名城市工人集中安排在一座19層高的高樓中，將為納稅人節省4400萬元的稅款。

然而，聖地牙哥市不僅因為石棉和其他建築問題幾周都不能使用該建築，並且還花費了數千萬元來租用、維護和翻新空置的辦公大樓。

聖地牙哥市檢察官 埃利奧特(Mara Elliott)稱她在任期內批准了租約，她目前已將賣方、貸款方、房地產 經紀人和其他試圖驅逐城市租約的人起訴至法庭，原因是因為福克納在交易中被賣方支付了數百萬元的酬勞，違反了公眾信任和反腐敗法。

該高樓還被一名居民起訴，他聲稱租約是非法的，因為選民沒有批准。地方檢察官Summer Stephan對這筆交易展開了刑事調查。

除此之外，這位連任兩屆的市長還被房地產經紀人賈森·休斯(Jason Hughes)的律師傳喚。據瞭解，休斯自稱是一名志願顧問，相關檔顯示，他在租約中獲得了940萬元的傭金。

休斯的律師公開發佈了他在2014年寫給該市最高房地產官員的一封信，信中稱休斯在未來的城市交易中「將尋求從其他地方補償」，檔由當時的房地產資產總監湯普森（Cybele Thompson）簽署。

地方檢察官辦公室調查員提交的一份宣誓書稱，該市沒有該檔的記錄。湯普森說她不記得簽了名，但如果簽了，也是市長辦公室的指示。