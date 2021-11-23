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洛縣男子因申請新冠緊急貸款未果 威脅要轟炸SBA辦公室

記者王珂／洛杉磯報導
洛杉磯一名住在雷克伍的男子，因為未能獲得新冠緊急商業貸款，近日竟涉嫌威脅炸毀聯邦小企業管理署 (SBA) 的辦公室，和威脅要用棒球棒襲擊SBA員工而被捕。（示意圖，Unsplash.com下載）
洛杉磯一名住在雷克伍的男子，因為未能獲得新冠緊急商業貸款，近日竟涉嫌威脅炸毀聯邦小企業管理署 (SBA) 的辦公室，和威脅要用棒球棒襲擊SBA員工而被捕。（示意圖，Unsplash.com下載）

加州中區的聯邦檢察官辦公室指出，洛杉磯一名住在雷克伍（Lakewood）的男子，因為未能獲得新冠（ COVID-19）緊急商業貸款，近日竟涉嫌威脅炸毀聯邦小企業管理署 (SBA) 的辦公室，和威脅要用棒球棒襲擊SBA員工而被捕。

據瞭解，今年29歲的安東 (Christopher Joseph Antoun)因一項通過州際通訊進行威脅的指控於11月20日周六被捕。他於11月22日周一下午在洛杉磯聯邦法院出庭，法官裁決他不准交保候傳繼續被收押，該案訂12月10日過堂。

根據聯邦檢察官辦公室對他提起的訴狀，安東在雷克伍的住所經營一家叫做「聯邦學生貸款諮詢有限責任公司」（Federal Student Loan Consulting LLC）。2020年初他曾試圖獲得新冠經濟受傷災難貸款 (EIDL)，此貸款是疫情期間為受影響的小企業支付的重啟資金。

在2020年5月3日他未獲得批准後，於是向SBA的電子郵箱帳戶發送一封郵件，稱將於當晚開始轟炸SBA所有地點，當時德州一名SBA信貸員收到了郵件，並聯繫當地的執法部門。

執法部門隨即訪問了安東，他稱自己發郵件時吸食大麻並酗酒了，並無意實施威脅，執法部門以給他警告而告終。

但在2021年夏秋兩季，安東再次嘗試申請貸款，由於難以獲得貸款和墊款，他於11月19日再次向幾名SBA員工發送威脅電子郵件，稱自己要到SBA洛杉磯地區辦事處毆打員工。

目前聯邦檢察官 Jason C. Pang 正在起訴此案。如果罪名成立，安東將面臨聯邦監獄最高的五年刑期。

貸款 洛杉磯 檢察官

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