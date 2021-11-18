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感恩節假期18日開始 LAX機場將極繁忙

記者張宏／洛杉磯報導
根據LAX旅客在TSA接受安檢的客運量，與2019年11月相比，今年旅客人數是2019年同期的66%。（記者張宏攝影）
根據LAX旅客在TSA接受安檢的客運量，與2019年11月相比，今年旅客人數是2019年同期的66%。（記者張宏攝影）

感恩節假期季18日開始，洛杉磯國際機場 (LAX)將迎來疫情來最繁忙的日子。從18日開始，LAX將在假期前後的兩週內接待多達200萬名賓客，這一數字可能比去年同期增加一倍。洛杉磯國際機場預計在節日期間會像夏季高峰期一樣更繁忙，LAX鼓勵旅客提前出行。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官Justin Erbacci表示，LAX已準備好以乾淨、安全並提供最新技術的設施歡迎旅客，以幫助創造非凡的感恩節旅行體驗。機場為實現設施現代化進行施工建設，將意味著在節日期間帶來交通擁堵，且停車位變得更加昂貴。為營造順暢且壓力較小的體驗，旅客應提前計劃，儘早到達並使用 Parking.FlyLAX.com 提前預訂停車位。

LAX新推出的Parking.FlyLAX.com 預訂服務，允許客人在新的LAX經濟停車設施及幾個中央航廈車庫預訂車位，並享受折扣。根據需求和其他動態因素，提前預訂可讓旅客獲得有保障的停車位，且通常比開車費用更低。由於預期需求，這些車位可能會售罄，因此鼓勵乘客盡快預訂停車位。

LAX 經濟停車場提供從設施到航廈24小時頻繁和免費接駁車服務，並使用中央航廈區內的專用車道提供最快服務。為幫助減少航廈附近的交通，乘客也可在經濟型停車場下車，然後乘坐免費接駁車前往航廈，而不是在路邊下車。

初步估計，今年11月18日至30日將有多達200 萬人次進出LAX，該數字是去年同期兩倍，但比2019年歷史新高減少約三分之一。 根據LAX旅客在TSA接受安檢的客運量，與2019年11月相比，今年旅客人數是2019年同期的66%。機場預計11月最繁忙的日子是11月 19 日感恩節前的星期五和 11月28日感恩節後的星期日，估計每天有17萬5000名乘客。這將是自2020年初以來LAX最繁忙的日子之一。

建議出發旅客留出更多時間到達機場、通過安檢並到達登機口。旅客應計劃在國內航班登機時間前至少兩小時和國際航班登機時間前至少三小時抵達航廈。

LAX 洛杉磯國際機場 疫情

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