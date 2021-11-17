南加華人聚居城市附近車禍兩死 肇事者曾兩次酒駕

案發現場。（谷歌地圖）

兩次因為酒駕被定罪的駕駛者，現又捲入南加橙縣爾灣 致命車禍；11月14日早上，華人聚居的爾灣附近的聖塔安那（Santa Ana）5號高速公路上，一輛汽車 和其他幾輛汽車發生碰撞事故，造成兩人死亡。肇事者是來自雷克森林（Lake Forest）的33 歲居民Jorge ErastoCruz，他曾因兩次酒後駕車被判處緩刑。他已於16日出庭，面臨兩項謀殺罪的檢控。

據加州公路巡警局（California Highway Patrol，CHP），事故發生在14日凌晨2時12分，地點在爾灣附近耶魯大道（Yale Avenue）南行高速公路上，至少有三人被送往三個地區醫院。橙縣法醫辦公室一名代表於當天凌晨2時38分趕到現場，早上6時08分事故道路才清理。根據橙縣警局發言人Todd Hylton，來自聖地牙哥25歲的 Alice Read ，和一名身份暫時不明的男子在車禍中死亡。

根據CHP說法，聖地牙哥23歲的Shalaya A. Sierra駕駛2016款本田Civic停在右肩上， 一名已經下車的男子正要回到這輛車時，被ErastoCruz開的GMC Yukon車子從後面撞到車流中，之後又被一輛經過的汽車撞到，當場身亡。而撞他的車子車上共有四人，其中Alice Read因此受傷，但送到醫院後不治身亡。

ErastoCruz 在當場接受檢測時被發現酒精值過高。他曾於 2019 年7月31日承認兩項DUI輕罪。一次發生在 2018 年10月18日，另一次發生在2018年12月30日。他被判處五年非正式緩刑。