僑委會推出僑民法律諮詢顧問團 協助僑胞維護權益

「全球僑民法律諮詢顧問團」出席人員合照。（僑委會官網下載）

根據中華民國僑務委員會電子報，僑務委員會為協助海外僑民於遭遇法律問題時，可適時聯結國內外相關單位資源提供法律諮詢，推出「全球僑民法律諮詢顧問團」方案，由66位具法律專業的國人及旅外僑胞共同擔任法律諮詢顧問，以維護海外僑民權益，讓僑胞可在紛爭事件發生一開始即獲得相關法律知識與判斷，以息爭止訟，更可藉專業諮詢管道知曉法律上的訴訟權益。

同時，僑委會也收集海內外政府法律諮詢相關資源，歡迎有需求的海外僑胞至該專案網頁專區查詢運用（網址: Law.Taiwan-World.Net）。

僑委會為了感謝熱心參與此方案的律師，與表達對顧問團律師的重視，特別舉辦聘書頒發儀式。委員長童振源於台灣 時間11月17日，頒發聘書給參與「全球僑民法律諮詢顧問團」的30名國內律師，希望未來該方案能形成一個聯繫網路，搭建起海內外律師聯絡的橋樑，讓海外僑胞能夠有更清晰方便的法律諮詢管道。

全國律師聯合會陳彥希理事長、王永森秘書長、張恬恬副秘書長共同參與見證，僑委會僑務工作 專家（法律組）譚耀南律師、林瑞成律師、許惠峰律師及尤伯祥律師亦出席觀禮。

陳彥希於致詞時表示，僑委會與全律會合作推動的「全球僑民法律諮詢顧問團」，是律師法修法明定律師應參與社會公益後，第一個與全律會合作，讓律師能提供法律扶助、平民法律服務或其他社會公益活動相關服務的方案，意義重大。

聘書頒發儀式結束後，邀請僑務工作專家許惠峰律師就「數位法律諮詢服務平臺」議題經驗分享，席間許惠峰介紹其創建的「法可夢法律線上諮詢APP」，該APP提供相關法律知識文章、免費及付費的法律諮詢。其中免費線上諮詢部分，可做為該方案可採用的運作模式，在場顧問團律師亦表贊同，同時並就與免費諮詢的民眾發生利益衝突的情形交換意見。

僑委會這則新聞的官網是:https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/Detail.aspx?nodeid=346&pid=32229895。