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洛市男子持有多種武器 疑涉8至10起入室盜竊

記者邵敏/洛杉磯綜合報導
嫌疑男子擁有多種武器，並手持武器在居民家中走來走去。（KTLA5 視頻截屏）
嫌疑男子擁有多種武器，並手持武器在居民家中走來走去。（KTLA5 視頻截屏）

洛杉磯水電局（Los Angeles Department of Water and Power）的一處設施11月16日（週二）早上被臨時封鎖，警方正在Shadow Hills地區尋找一名手持步槍的嫌疑人，涉嫌最近發生的八至十起入室系列盜竊案。目前嫌疑人仍逍遙法外，據悉，此人擁有多種武器，並手持武器在居民家中走來走去。

洛杉磯市警察局Christopher Zine說，大約凌晨12時45分，在桑蘭德街（Sunland Boulevard）和210高速公路附近的山麓發現了這名嫌疑男子，他可能拿著步槍。

警方在監控視頻中發現男子疑似手持武器穿過圍欄，隨後洛杉磯水電局的十幾名員工被暫時封鎖，避免受到無辜傷害。同時警方還設置了一處範圍搜索嫌疑人，並敦促搜索區域內的居民就地避難。

特警隊與警犬也來到現場提供幫助，但警方後來表示嫌疑人不在該物業內，並取消搜索。

警方認為，這名男子與最近在Shadow Hills、太陽谷（Sun Valley） 和 Sunland 地區發生的八到十起入室系列盜竊案件，或入室盜竊未遂案中的嫌疑人相同。監控視頻顯示，嫌疑男子手持武器並在居民家中走來走去。警方稱，這些案件發生在10月19日至11月6日之間，其中一次有人還用槍指著一名保安。

警方據信嫌疑男子擁有多種武器，其中一種看起來像AR-15，另一種是獵槍。嫌疑人被描述為西裔，年齡30至40歲，身高6呎，體重約150磅至170磅。任何看到嫌疑人或知道其下落的人都要撥打911。

警方16日（週二）早上封鎖洛杉磯水電局一處設施，搜索手持步槍的嫌疑人。（KTLA...
警方16日（週二）早上封鎖洛杉磯水電局一處設施，搜索手持步槍的嫌疑人。（KTLA5 視頻截屏）
此人涉嫌最近發生在在Shadow Hills等地區的八至十起入室盜竊案件。（KT...
此人涉嫌最近發生在在Shadow Hills等地區的八至十起入室盜竊案件。（KTLA5 視頻截屏）
嫌疑男子擁有多種武器，其中一種看起來像AR-15，另一種是獵槍。（KTLA5 視...
嫌疑男子擁有多種武器，其中一種看起來像AR-15，另一種是獵槍。（KTLA5 視頻截屏）

洛杉磯 警察 Boulevard

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