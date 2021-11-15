加州汽油價格再創新高 省油技巧在這裡

加州汽油價格週一再創新高，省油技巧在這裡。（記者李雪／攝影）

加州汽油價 格每天都在創造新高，15日（週一）連續第二天創造了另一個價格記錄，每加侖無鉛汽油的平均價格達到 4.682 元。根據美國汽車協會（AAA）的數據，這是在週日的歷史新高僅一天後，汽油價格再次上漲。洛杉磯地區一些加油站週一的價格甚至已超過每加侖 5 元。

隨著需求增加，供應卻難以跟上，汽油的價格與其他商品一樣，以不可思議的速度正在飆升。疫情緩解後，人們的出行願望大幅上升，但在加油站支付費用時，加州人受到的打擊最大，根據 AAA 的數據，該州汽油價格全美最高。

週一全國每加侖汽油平均價格為 3.415元，高於一年前的 2.126 元。而在南加 州，洛杉磯-長堤地區的每加侖平均價格為 4.672 美元，其次是范杜拉縣 4.654 元，橙縣 4.635 元、聖地牙哥縣 4.629元、聖塔芭芭拉縣 4.621 元、聖伯納汀諾縣 4.613 元、河濱縣4.591元。

AAA發言人Andrew Gross說，原油供應持續緊張，可能會使汽油價格在一段時間內發生波動而不是下降。 而北加州的暴雨可能影響產能，最終也影響到南加州的汽油價格。

面對飛漲的汽油價格，原本準備在感恩節開車旅行的華人表示要改變出行計劃，一些人打算與朋友搭車出行，可以平攤油費。河濱加州大學 （UCR）的留學生James打電話給遠在中國的父母訴苦，要求增加每月的生活費，因為不僅日常生活開銷增加，如今汽油費也難以承擔。

AAA提供了一些省油小技巧，可供參考。比如保持輪胎適當充氣，因為充氣不足會降低燃料效率；減速並限速駕駛，避免突然加速；接近紅燈或停車標誌時，儘早將腳從油門上移開；使用車內巡航控制，保持恆定速度並節省燃料；炎熱天氣時，將車停在陰涼處，減少車內熱量積聚，盡量減少空調使用；拿掉車中不必要的笨重物品，因為車載重需要更多燃料；減少車頂行李架的使用，並在不使用時移除托架。