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世華南加分會捐款2萬 贊助角聲新建醫療診所

記者謝雨珊／洛杉磯報導
世界華人工商婦女企管協會南加州分會12日舉辦「世華南加、感恩送暖、關懷社區」活動。（記者謝雨珊／攝影）
世界華人工商婦女企管協會南加州分會12日舉辦「世華南加、感恩送暖、關懷社區」活動。（記者謝雨珊／攝影）

基督教角聲醫療中心致力於協助低收入族群，日前在艾爾蒙地市（El Monte) 購下一棟大樓，計劃改造為一棟符合國家標準的社區醫療診所，擴大服務項目及群體。世界華人工商婦女企管協會南加州分會12日舉辦「世華南加、感恩送暖、關懷社區」活動，籌款2萬元捐贈給角聲，贊助打造一個屬於社區民眾的醫療之家。

此項目由角聲及世華南加州分會理事岑文潔接洽，她在角聲擔任20年義工，服務社區不遺餘力。岑文潔之表示，過去世華每年在感恩節時期，都會訪問老人中心送暖。今年因疫情無法造訪，因此決定給角聲送暖。這次籌款金額比原計劃籌得更多，彰現姐妹們愛心十足。她提到，角聲打造醫療服務診所的項目籌款目標為200萬元，目前內部裝修需符合國家標準，未來診所將提供社區小兒科、家庭科、牙科、針灸、及憂鬱症諮詢等各類醫療服務。

角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭（Carolin Eng）在現場歡迎世華姐妹，並期許雙方未來能成為服務社區的夥伴。洛杉磯僑教中心主任張皓鈞在場肯定世華為南加社區提供的服務，期盼未來推動更多的社區服務。

角聲醫療中心艾爾蒙地新診所佔地1.4畝，建築面積2萬7000呎，位於洛縣社會福利局（LA County Department of Public Social Service) 對面、洛僑中心附近。據悉，新診所即將裝修，計畫明年開始提供全面的醫療服務。

角聲在艾爾蒙地市建新診所佔地1.4畝。（記者謝雨珊／攝影）
角聲在艾爾蒙地市建新診所佔地1.4畝。（記者謝雨珊／攝影）
世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長唐久麗領團感恩送愛心捐款2萬元給角聲。（記...
世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長唐久麗領團感恩送愛心捐款2萬元給角聲。（記者謝雨珊／攝影）

南加 加州 艾爾蒙地

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