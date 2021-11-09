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視頻記錄劫匪如何搶劫「比佛利嬌妻」主演豪宅

記者邵敏/洛杉磯報導
真人秀節目「比佛利嬌妻」主演Dorit Kemsley。 （取自Dorit Kemsley Instagram)
真人秀節目「比佛利嬌妻」主演Dorit Kemsley。 （取自Dorit Kemsley Instagram)

真人秀節目「比佛利嬌妻」（Real Housewives of Beverly Hills）主演Dorit Kemsley，10月27日晚在洛杉磯市恩西諾岡（Encino Hills）的家中遭遇搶劫，被劫百萬錢財。警方近日公佈劫匪闖入明星豪宅搶走財物的視頻，尋求公眾幫助查明嫌疑人。

影音來源：洛杉磯警局╱記者邵敏後製

洛杉磯警察局11月8日（週一）公布的監控視頻，顯示案發當晚9時52分，兩名身穿深色連帽衫的蒙面男子進入Kemsley位於Adlon路17000街區的住宅，他們目標明確，很快走到一扇落地玻璃窗外面，其中一名男子背著雙肩包，戴深色手套。

兩名劫匪站在玻璃窗外向房間內窺視，不時指手畫腳，同時還觀察周圍環境，看樣子是在討論如何下手。大約一分鐘後，一名劫匪離開，另一名劫匪用手中的工具撬開玻璃窗，破碎的玻璃散落一地，為他們破窗而入準備了條件，此時鏡頭中的這名劫匪也迅速離開。

大約15分鐘後，監控探頭顯示10時零9分，一名嫌疑人拖著裝滿財物的大袋子走到前門，並打開房門，此時，另外一名接應的劫匪從外面的馬路上快速走到門口，院子裡的嫌疑人將贓物交給同夥後，隨即又返回房間繼續搶劫。10時14分，監控顯示三名劫匪前後出門，手裡各自拿著一些搶劫而來的財物，他們坐上一輛從房子對面開過來的黑色四門皮卡車，迅速逃離現場。

警方說，案發當晚，45歲的真人秀明星Kemsley和年幼的孩子都在房間內，劫匪曾威脅要殺死Kemsley，出於對自己和孩子安全的擔憂，Kemsley遵從嫌疑人要求，告訴他們貴重物品所在的地方。劫匪對房子進行了20分鐘的掃蕩，搶走價值約100萬元的珠寶手錶和名牌包，三名嫌疑人被描述為年齡在20至30歲之間的黑人男子，身穿黑色連帽衫和深色褲子。

案發後，Kemsely發表聲明，表示自己和孩子經歷了一場可怕的磨難，現在正在康復過程，她將努力重新投入工作。警方表示該案件中沒有人員傷亡報告。

任何知情者可致電213-486-6840 與搶劫兇殺科聯繫，希望保持匿名者，可致電800-222-8477，或訪問 www.lacrimestoppers.org。

劫匪撬開玻璃窗，破碎的玻璃散落一地。（監控視頻翻拍）
劫匪撬開玻璃窗，破碎的玻璃散落一地。（監控視頻翻拍）
劫匪闖入「比佛利嬌妻」主演豪宅，搶走百萬錢財。（監控視頻翻拍）
劫匪闖入「比佛利嬌妻」主演豪宅，搶走百萬錢財。（監控視頻翻拍）

洛杉磯 警察 黑人

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