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東谷市安裝電子資訊互動看板 世界上最大的Kindle屏幕

東谷訊
東谷市市政廳外安裝電子互動看板。（資料圖）
東谷市市政廳外安裝電子互動看板。（資料圖）

南加內陸河濱縣華人聚居的東谷市（Eastvale），近日在市政廳附近安裝一台電子資訊互動看板（Electronic Kiosk），向居民提供最新資訊，居民也可以在互動看板上向市府反饋信息。東谷市鄰居城市赫汝帕谷市（Jurupa Valley）也安裝同樣一台看板，為居民提供共享資訊服務。

據該電子產品生產廠家，總部位於麻州劍橋市Soofa公司負責銷售和市場副總裁Holly McKenna表示，這是世界上最大的Kindle屏幕。如同亞馬遜公司電子閱讀器一樣，該產品使用電子墨水，耗電量較比LED燈更節省，並且在明亮光線下更容易閱讀。他說，仍有不少居民無法上網，所以通過這種方式，可以更公平提供居民資訊共享服務

目前該公司在全美16個州及首都華盛頓安裝了154台使用太陽能的電子資訊互動看板，除了東谷市及赫汝帕谷市外，州府沙加緬度也安裝使用。東谷市為安裝兩台互動看板支付了2萬1000元。該市發言人表示，市府將利用互動看板，實時傳遞新聞資訊，居民與市府互動，公布未來舉辦的活動等。

聖哈辛多市（San Jacinto）擬安裝使用一台電子互動看板，作為為期兩年的試行項目，市府要支付費用1萬2000元，市府發言人表示，希望通過播放廣告方式，達到收支平衡。播放內容包括市府活動安排、聖哈辛多聯合學區、河濱縣警局等最新資訊等。

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