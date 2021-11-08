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洛杉磯疫苗證明規定生效 調酒師擔心失去小費

記者邵敏/洛杉磯綜合報導
洛杉磯疫苗證明規定生效，調酒師擔心失去小費。（unsplash.com）
洛杉磯疫苗證明規定生效，調酒師擔心失去小費。（unsplash.com）

隨著洛杉磯縣新的疫苗證明要求已對酒吧生效，調酒師將面臨拒絕一些顧客的情形，同時可能與不遵守規定的顧客發生衝突，他們還擔心因此會失去小費。

從上週開始，洛縣要求室內酒吧、夜總會、釀酒廠和其他一些場所需驗證顧客的完整疫苗接種證明，才能讓他們進入。從11月8日（週一）開始，洛杉磯市要求更多的商家需驗證顧客的疫苗卡。

洛縣布班克（Burbank）地區的一名調酒師 Anthony Salvi 認為，過去一年新冠疫情導致酒吧關閉和限制，讓他十分沮喪，現在顧客回來了，但他又要把一些常客拒之門外。 Salvi說，「我該做什麼？對20多年來一直光顧的顧客說，你沒有接種疫苗，現在不能再來這裡了？當我把顧客拒之門外時，就是從我口袋裡掏錢。」

Salvi補充說，「但我們必須遵守規定，因為這是政府的法令，我們不想被罰款。」他告訴顧客，「趕緊接種疫苗，那我們就不必面對這一切。」

波莫那市（Pomona）一名調酒師Shonna擔心，顧客在被要求提供疫苗卡時會變得咄咄逼人。她回憶說，當酒吧重新開放時，調酒師要求顧客戴上口罩，但顧客很生氣，砰得一聲關上門。

Shonna擔心要求顧客提供疫苗卡時也會出現同樣情形，「我很害怕，這是酒吧，人們到這裡時已有點醉了，但我必須讓他們出示疫苗卡，他們會生氣。」Shonna給沒有接種疫苗的顧客發了一條信息，「不要怪我們，也不要生氣，因為我們也要養活孩子，不想丟掉工作。」

洛縣商業聯合會高級政策經理 Sarah Wiltfong認為，負責檢查疫苗卡的員工會面臨令人擔憂的問題，「這使員工處於潛在的衝突境地，因為他們不一定接受過處理此類情況的培訓。」

有些商家業主表示，不會要求顧客提供疫苗卡，他們擔心失去顧客，也擔憂因此出現的糾紛；但也有業主認為，疫苗卡授權讓他們鬆了一口氣，因為這意味著商家不必單方面決定是否檢查顧客的接種情況，從而保護員工和其他顧客的安全。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，有針對性的疫苗驗證要求將幫助該縣打破激增循環，避免出現去年冬天的病例激增，導致醫院不堪重負，停屍房人滿為患。

洛杉磯立法者提出，由於該病毒仍是一種威脅，且許多人未接種疫苗，因此這些規定對於避免企業再次關閉是十分必要的。在投票通過疫苗證明法令前，提出該項法規的洛市議會主席Nury Martinez說，已接種疫苗的人應該恢復正常生活，「我們已經厭倦保護那些不想保護自己的人。」

但批評人士認為洛縣、市的不同疫苗要求給商家和顧客造成混亂，並使人們處於不公平的劣勢。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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