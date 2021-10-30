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亞凱迪亞一間銀行被劫 歹徒持槍要錢幸無人受傷

記者丁曙／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞一間社區銀行遭搶劫。（Google地圖）
亞凱迪亞一間社區銀行遭搶劫。（Google地圖）

亞凱迪亞市（Arcadia）一間社區銀行Citizens Business Bank，10月28日上午11點43分遭一名歹徒武裝搶劫，警察抵達時，嫌疑人已經逃離現場。案發過程中無人受傷，損失金額不詳。

據亞市警局（APD）警佐（Sergeant）賀南德茲（Adam Hernandez）30日提供的資訊，被搶的Citizens Business銀行位於該市55 E. Huntington Drive。警局接獲報案後，立即對持械搶劫銀行案作出了回應。警察在調查過程中了解到，28日上午11點40分，一名白人或拉丁裔成年男子進入銀行後，用一把黑色半自動手槍指著三名銀行出納員要錢。嫌疑人隨後帶著不明數額的金錢逃離現場，去向不明。警方隨後對嫌疑人進行了區域搜索，但沒有找到他。在搶劫發生時，銀行內沒有客戶，也沒有人員受傷。聯邦調查局也針對該起銀行搶劫案做出了回應，正在進行該局的獨立調查。

Citizens Business銀行首席執行官布拉格 (David Brager) 表示：「謝天謝地，所有員工都安全，這才是最重要的事情。」他說，在劫匪帶著現金離開後，出納員打電話報警。

嫌疑人被描述為一個身材瘦削的白人或西班牙裔男性，身高約5呎8吋至6呎，體重約160至180磅。當時他頭戴棕褐色棒球帽，身穿淺藍色長袖毛衣和淺藍色牛仔褲，口鼻包著黑灰色頭巾。

目前，此案正在調查中。亞凱迪亞市警局鼓勵任何了解此案的人們提供線索，電話626- 574-5151，案件編號21-4321。如果報案者希望匿名提供信息，可以撥打800-222-TIPS (8477) 致電「Crime Stoppers」，通過Google Play或Apple App Store，下載「P3 Tips」智能手機移動應用程序，或登錄網站 http://lacimestoppers.org。

亞凱迪亞 警察 App

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