運用「田忌賽馬」戰術 華人領隊的南加網隊獲全美冠軍

首支華人領隊的南加網球隊，代表加州獲得全國男子網球雙打冠軍。（章紹安提供）

於洛杉磯縣華人密集城市亞凱迪亞市（Arcadia）誕生的男子網球隊SeaBiscuit，10月24日代表加州 獲得全國男子網球雙打冠軍。這是一支由華人隊長領隊的比賽隊伍，一半以上隊員是亞裔 ，獲此殊榮的原因之一，得益於運用中國「田忌賽馬」的戰術。

球隊創辦人也是隊長的章紹安（Andy）表示，獲得冠軍大獎是意外的驚喜。 22至24日為期三天的賽事激烈，第一場就碰上強勁對手芝加哥隊，對方球員非常凶悍，第二場對峙一名從未輸球的英格蘭隊球員，「打了三小時後這名球員輸給了我們，我看到他坐在凳子上捂著毛巾痛哭。」

最後一天的總決賽對打南方隊，身兼教練的章紹安說，他運用「田忌賽馬」戰術，終於將對方拿下。作為隊長，章紹安賽前詳細研究每一名對手，「對方球員都是個子高大的白人球手，打球非常蠻橫，但這支球隊的缺點是戰術從來不變，最強隊員打第一，中強隊員打第二，最弱隊員打第三。」

根據對方球員的特點及出場順序，章紹安決定不和他們硬拼，「我們選擇隊裡最弱隊員跟對方最強對手開打，這其實是一枚犧牲的棋子，肯定是輸，但我們用其他兩名主力攻打對方的第二、第三選手，結果二贏一輸拿下總冠軍。」

這支代表加州出賽的男子網球隊伍一半以上選手是亞裔，平均年齡60歲，年紀最大的70歲，最年輕的55歲，來自各行各業，有服裝業、旅館業、牙醫、餐館業、商人等，因為愛好網球集合在一起。

章紹安說，每個族裔的球員都有自己的優劣勢，亞裔球員通常發球不強，沒有白人發球有力、速度快。但亞裔球員非常精準，穩定度高，不會輕易犯錯。他正是將球隊中每名球員的特長結合在一起，才能取得如此成績，「參加團隊運動比賽的最大魅力，就在於能在短時間內迅速把選手培養成一名成熟有經驗的戰士。」

此次賽事也遇到諸多困難，比如奧蘭多賽場採用沙場，很滑，起跑追球不容易，南加 球隊沒有沙場打球的經驗，因此賽前特意進行三周集訓。但因訓練過強，球隊中多名隊員受傷，在出發前，這些隊員又忙著看骨科做理療，保證賽前每個人恢復到最好狀態。

此外，佛州當地天氣熱、潮濕，來自南加的隊員不適應這樣的天氣，要同時克服天氣、地理、身體等各種不利因素，最終取得勝利，實屬不易。