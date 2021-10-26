洛市西裔議員暨前加州參議長 心結解開 原來姓「梁」？

德利昂（右）近來宣布競選市長。圖為他和現洛市市長賈西提（左）。(記者李雪／攝影)

去年11月當選的洛杉磯 市議員德利昂(Kevin de Leon)，24日首次對華文媒體公開談及他的華裔 血統。澄清他以往不願提及華裔父親純粹因為家庭失和，但去年父親去世他得以重新與華裔家人以及自己的心結和解。他說「作為華裔美國 人我很自豪」，也興奮想要了解自己更多根源，打破了早先華裔社區對他的一些誤解。

本報記者此前曾採訪德利昂，但他從未透露自己有華人血統。2017年他在一次沙加緬度蜜蜂報的專訪中才透露此事，在這之前公眾都以為他是西裔，但他當時也曾說到大學時期曾告訴同學自己沒有父親。因而在華人社區留下他不認自己華裔父親，避免提及自己華裔背景的印象。但德利昂24日出席華美博物館「1871年洛杉磯華埠大屠殺」紀念活動，會後對本報談及他的家庭，他的助手也表示這是他首次講到他和華裔家人的和解。

德利昂表示很多人不知道，他的父親其實來自廣州，和很多華裔移民一樣來到美國。因此當天出席該活動，對他來說也是很個人的事情，不只是一個紀念大屠殺的象徵性重要活動，「還因為我的血裡流著華裔的血」。

對於為何從不提及華裔父親，他解釋這其實是非常個人的過往，完全是因為他和生父之間的親子關係曾有許多問題。因為父母失和疏遠，在他成長過程中，母親一直是單親媽媽的狀態獨自把他撫養長大。

但是去年近百歲高壽的父親過世，這成了他和父親家人在去年後半年重新溝通的契機，這也是為何現在更願意提及此事。和以往從不透露他的華裔血統相反，他當天興奮地用自己僅會的幾句中文打招呼。

德利昂表示他現在也開始和其他家庭成員見面，他們許多都來自廣州。現在大家重聚，開始互相了解對方，以及自己的根源，現在能公開談及此事，「對我來說非常賦能（empowering）」。他說，最近與其他堂親相認重聚，恢復了友好關係。還發現有年輕的侄子，在臉書、推特和instagram上追蹤他，卻從來沒告訴他。他說去年在華埠一個活動上遇到一個堂親，對方知道自己是德利昂的堂親，但德利昂卻是第一次見到他。他也很高興能和這些親人相認，

「了解我的根源，知道我是誰，這將是一個很棒很有力（powerful）的旅程」，他高興表示，「作為華裔美國人我很自豪」。目前德利昂還在研究自己的中文姓氏應該拼作「Leung」還是「Leong」，從音譯看來，德利昂應是姓「梁」。

其實早先沙加緬度蜜蜂報的專訪起因，也是因為他的罕見姓氏，他在選民名單上叫「Kevin Alexander Leon」。當時的報導引述其出生證明顯示，德利昂1966年出生於洛杉磯，出生證明顯示他的父親名為Andres Leon，族裔一欄為華裔，當年40歲，是一名廚師，母親則是出生於瓜地馬拉的Carmen Osorio。

德利昂當時曾表示，他只在兒童時期見過父親幾次，後來也沒有跟母親問過有關父親的事，並表示「無知是福（ignorance is bliss）」。甚至在聖塔芭芭拉加大讀書時，同學問他「你是不是沒有父親」，他也回應，「是的，我沒有父親」。但之後他一直思索這次交談，開始問自己到底是誰，以及如果他認識了解老梁（elder Leon）的話，會不會成為一個更好的人。從那時開始，他在自己的姓氏前加上了「de」，「覺得那樣我在某種程度上和父親有所連結」。在西語裡，「de」等同於英文裡的「of」，是表示從屬的一個介詞。

不過即使使用德利昂這個名字30年，他也一直沒有正式註冊為法定名字。當時在採訪中他說，「我不想被視為一個私生子」，在他的尋根過程中，「de León讓我感覺我屬於什麼東西，什麼人，雖然最終我並沒有」。他當時說，不知道生父母是如何相識的，但當他出生的時候，他們已經雙雙再婚了。他當時還曾說自己只聽家人說過生父似乎住在聖地牙哥，「我不認為他知道我曾是個參議員，我也不認為他知道我是參議會議長」，他說「他知道我，但他不知道我做什麼」。

德利昂在2014年至2018年是加州第24區的州參議員，並於2014年10月15日至2018年3月21日擔任州參議會議長，該職是選出來的，為參議會最高級別的領導人和最有權勢的成員， 該職位還兼任參議會規則委員會（Senate Rules Committee）主席。他缷任後曾挑戰聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）的職位，但未能成功。