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洛縣持槍男子向據報前來的警員開槍 1警員還擊

洛杉磯訊
棕櫚谷一男子向洛杉磯縣警員開槍。（警局臉書）
棕櫚谷一男子向洛杉磯縣警員開槍。（警局臉書）

洛杉磯縣警局24日宣布，一名躲在洛杉磯縣棕櫚谷 (Palmdale) 家中的男子，向洛杉磯縣警局的警員開槍，至少一名警員還擊，目前正在調查當中。

洛杉磯縣警局在新聞發布會上表示，事件發生於23日晚9時30分至10時30分之間，地點在Pioneer街的38200街區。當時警員接到有關使用致命武器襲擊的報警電話，並有報警稱該地區的一所房子裡傳來槍聲。

警方說，當警員們到達時，他們與一名目擊者交談，目擊者將他們帶到據信是有持有槍支的嫌犯所在的房子。警員們迅速包圍該住所，並向嫌犯發出幾條命令，讓他離開家。不久之後，嫌犯拿著槍出現在樓上臥室的窗戶前。「據信嫌犯向警員開槍，發生了涉及一名警員的槍擊事件」。

隨後警方又重複了命令，讓嫌犯離開屋子。幾分鐘後嫌犯照做，並被拘留。嫌犯沒有被槍擊中，但受了輕傷。他被送往醫院，但此後出院並被安排到當地警局拘留。

事件中沒有警員受傷，現場還找到嫌犯的一把手槍。目前洛縣警局正在積極調查該事件。民眾若有線索，可致電323-890-5500與縣警局兇殺組聯繫。

洛杉磯 槍擊 洛縣

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